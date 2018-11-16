В декабре погода будет...

Декабрь в Кыргызстане будет в меру снежным – осадки около нормы. Во второй половине месяца ожидается существенное понижение температур. Об этом сообщает МЧС.

Как отмечается, в зоне земледелия Чуйской области средняя температура воздуха в первом зимнем месяце ожидается около климатической нормы и составит 0…3° мороза, а в предгорных районах и в Кеминской долине 3…6°мороза.

"В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 0...- 5º до -7...-12º мороза, днем от 0...5º до 6...11º тепла. Во второй половине месяца возможно понижение температуры воздуха до -13…-18º ночью и днем до - 5…-10º мороза. В Кеминской долине и в предгорных районах ожидается колебание температуры воздуха ночью от -3...-8º до -12...-17° мороза, днем от-1...-6º до 0...5º тепла. Месячное количество осадков ожидается около, а в предгорных районах больше нормы", - информируют синоптики.

В зоне земледелия Таласской области средняя температура воздуха в предстоящий декабрь ожидается около климатической нормы и составит 2…4°мороза.

"В течение месяца ожидается колебание температуры ночью от -3...-8º до -10...-15º мороза, днем от 0...5º до 6...11º тепла. Во второй половине месяца возможно понижение температуры воздуха ночью до -15…-20º, днем до -6…-11º мороза. Месячное количество осадков ожидается около нормы", - подчеркивает МЧС.

Средняя месячная температура в зоне земледелия Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ожидается около климатической нормы и составит 0…2° тепла, в предгорных районах 0…- 3°мороза.

"В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -3º ...+2º до -5...-10º, днем от 0...5º до 6...11º тепла. В предгорных районах ожидается колебание температуры воздуха ночью от -8...-13°до -1...-6°, днем от -3º ...+2º до 4...9º тепла. Месячное количество осадков ожидается больше нормы", - говорится в сообщении.

Средняя месячная температура воздуха в зоне земледелия Иссык-Кульской области ожидается около климатической нормы и составит 0…-2°, по востоку Иссык-Кульской котловины-3...-5° мороза.

"В течение месяца ожидается колебание температуры ночью от -2...-7º до -8...-13º, днем от 0...-5º до 2...7º тепла. Месячное количество осадков ожидается около нормы", - поясняют синоптики.

Средняя месячная температура воздуха в зоне земледелия Нарынской области ожидается около климатической нормы и составит -10…-12°, в Кочкорском районе -7...-9°мороза.

"В течение месяца ожидается колебание температур ночью от -7...-12º до -15...-20º, днем от -2º...+3º до -5...-10º. В Ат-Башинском районе ожидается колебание температур ночью от -13..-18º до -20...-25º, днем от -3...-8º до -10...-15º мороза. Месячное количество осадков ожидается около нормы", - добавили в МЧС.