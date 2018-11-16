СДПК не будет поздравлять Сооронбая Жээнбекова с днем рождения?

Поздравит ли экс-президент Алмазбек Атамбаев с днем рождения нынешнего главу страны Сооронбая Жээнбекова? Этот вопрос редакция VB.KG адресовала представителю СДПК Кундуз Жолдубаевой.

По ее словам, она не вправе комментировать взаимоотношение двух людей.

- Тем не менее, политическая партия СДПК не будет поздравлять президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с днем рождения. Так как он, согласно закону, приостановил свое членство в партии, - отметила она.

Вместе с тем представитель СДПК напомнила точно такой же случай в период президента Атамбаева.

- Прошу заметить, что когда Алмазбек Атамбаев был президентом, то СДПК также его не поздравляла, - добавила Жолдубаева.

Отметим, сегодня президенту Сооронбаю Жээнбекову исполнилось ровно 60 лет.