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СДПК не будет поздравлять Сооронбая Жээнбекова с днем рождения?

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- Бакыт Стамов
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Поздравит ли экс-президент Алмазбек Атамбаев с днем рождения нынешнего главу страны Сооронбая Жээнбекова? Этот вопрос редакция VB.KG адресовала представителю СДПК Кундуз Жолдубаевой.

По ее словам, она не вправе комментировать взаимоотношение двух людей.

- Тем не менее, политическая партия СДПК не будет поздравлять президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с днем рождения. Так как он, согласно закону, приостановил свое членство в партии, - отметила она.

Вместе с тем представитель СДПК напомнила точно такой же случай в период президента Атамбаева.

- Прошу заметить, что когда Алмазбек Атамбаев был президентом, то СДПК также его не поздравляла, - добавила Жолдубаева.

Отметим, сегодня президенту Сооронбаю Жээнбекову исполнилось ровно 60 лет.


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URL: https://www.vb.kg/374911
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков, праздник, президент, юбилей, СДПК
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Комментарии
Бишкек Кыргызстан
16.11.2018, 10:47
Карма: -9
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 58
Минусов: 67
Комментариев: 55

Вот такое отношение показывает уровень интеллекта некоторых членов СДПК типа Жолдубаевой. Даже если президент "наступил ей на хвост" - надо поздравить президента Кыргызской Республики !

С днем рождения Вас, Сооронбай Шарипович ! Пусть Ваша борьба с коррупцией будет именно борьбой, а не сказкой, как у Атамбаева ! 

+4
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Жалоба модератору
Жаныбек Кеңешов
16.11.2018, 11:02
Карма: -17
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 35
Минусов: 52
Комментариев: 30

Президент СДПКнын куттуктоосуна муктаж дагы эмес. Артында калайык калкы бар президентти куттуктоо айткандар четтен чыгат. 

+4
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Жалоба модератору
Акмаанай Төлөгөнова
16.11.2018, 11:04
Карма: -20
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 86
Минусов: 106
Комментариев: 86

Булар өз оюнда Жээнбековдун өздөрүнө тенеп алышканбы? Ха-ха. президент бул уурулардын куттуктоосуна зар эмес. Элдин алкышынан өткөн куттуктоо жок

0
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Жалоба модератору
Нурик Каптагаев
16.11.2018, 11:05
Карма: -11
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 23
Минусов: 34
Комментариев: 24

Президент не нуждается в поздравлении двух трех человек, которые считают себя СДПК.

С днем рождения Сооронбай Шарипович! 

+2
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Жалоба модератору
Nik nike
16.11.2018, 11:07
Карма: +3
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Плюсов: 3
Минусов: 0
Комментариев: 3

С днем рождения много уважаемый  Сооронбай Шарипович! Долгих лет и здоровья!

+2
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Жалоба модератору
Нурлан Каюмов
16.11.2018, 11:10
Карма: -19
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 74
Минусов: 93
Комментариев: 60

Бул маҢкасы аккан Кундуз менен, алкаш Атамбаевдин куттуктоосуна эч ким зар эмес! Президентти эл куттуктап жатат! Элден чыккандар ошентип четтей берет!

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Жалоба модератору
Бекчоро Жолдошов
16.11.2018, 11:12
Карма: -11
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 13
Минусов: 24
Комментариев: 13

Президент СДПКнын легитимсиз, интриган, контрабандист, коррупционер лидеринин куттуктоосуна зарыл эмес. Башка адамдардын куттуктоосу жетиштүү.

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Жалоба модератору
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