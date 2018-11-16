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В Госрегистре объяснили, почему отозвали иск о паспорте Кулматова

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- Екатерина Улитина
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Государственная регистрационная служба пока не приняла решение, будет ли вновь требовать признать недействительным паспорт Кубанычбека Кулматова. Об этом VB.KG сообщил юрист ГРС Тынчтык Жакеев.

По словам юриста, ГРС приняла решение отозвать иск и подала заявление о том, чтобы материалы дела вернули, оставив их без рассмотрения, для дальнейшей доработки и внесения дополнений.

- Дальнейшие действия ГРС по этому вопросу определятся после того, как материалы дела поступят к нам. Пока они не поступили. После рассмотрения документов будет решен вопрос о повторной подаче иска, - прокомментировал Тынчтык Жакеев.

Отметим, экс-мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов сейчас находится под арестом в СИЗО ГКНБ. Его обвиняют в коррупции, а также в незаконном пересечении государственной границы по паспорту, который он получил якобы незаконно. В сентябре Государственная Регистрационная служба подала гражданский иск в Первомайский районный суд о признании паспорта Кубанычбека Кулматова недействительным. 14 ноября стало известно, что ГРС отозвала свой иск.


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URL: https://www.vb.kg/374912
Теги:
ГРС, Кубанычбек Кулматов, паспорт, суд, Кыргызстан
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Комментарии
Мика Мамаев
16.11.2018, 14:36
Карма: +88
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 136
Минусов: 48
Комментариев: 135

По словам юриста, ГРС приняла решение отозвать иск и подала заявление о том, чтобы материалы дела вернули, оставив их без рассмотрения, для дальнейшей доработки и внесения дополнений.

То есть ,доработки и дополнения?))),,,между строк:новые указания сверху-наверное),,,как дети)))

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Чолпон Шакирова
16.11.2018, 15:11
Карма: +6
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Плюсов: 7
Минусов: 1
Комментариев: 11

Вот почему они вообще за это дело схватились? А потом дали задний? Поняли, что очень крупно промахнулись или же готовят изменения в законе под Кулматова? 

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