Мирзиёев по телефону поздравил Жээнбекова с днем рождения

Сегодня, 16 ноября, состоялся телефонный разговор Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.

В ходе беседы Шавкат Мирзиёев поздравил Сооронбая Жээнбекова с 60-летним юбилеем и выразил добрые пожелания.

Главы двух государств также обсудили актуальные вопросы кыргызско-узбекского сотрудничества.

Ранее Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил поздравительную телеграмму в адрес Президента Сооронбая Жээнбекова с наилучшими пожеланиями отметив, что в Узбекистане его знают как опытного государственного деятеля, беззаветно служащего своей стране и народу.

"Ваша политика обеспечивает устойчивое развитие Кыргызской Республики, укрепление ее авторитета на международной арене. Благодаря политической воле и практическим шагам, узбекско-кыргызские отношения дружбы, добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства продолжают динамично развиваться. Установившийся за последние годы открытый и конструктивный диалог, активизация контактов на всех уровнях способствуют расширению взаимодействия в политической и культурно-гуманитарной сферах, усилению кооперации в разных отраслях экономики. Убежден в дальнейшем укреплении многоплановых отношений между Узбекистаном и Кыргызстаном на благо наших стран и народов, в интересах мира, безопасности и стабильности в регионе Центральной Азии", - отмечено в телеграмме Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.