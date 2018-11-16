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Мирзиёев по телефону поздравил Жээнбекова с днем рождения

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- ВБ
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Сегодня, 16 ноября, состоялся телефонный разговор Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.

В ходе беседы Шавкат Мирзиёев поздравил Сооронбая Жээнбекова с 60-летним юбилеем и выразил добрые пожелания.

Главы двух государств также обсудили актуальные вопросы кыргызско-узбекского сотрудничества.

Ранее Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил поздравительную телеграмму в адрес Президента Сооронбая Жээнбекова с наилучшими пожеланиями отметив, что в Узбекистане его знают как опытного государственного деятеля, беззаветно служащего своей стране и народу.

"Ваша политика обеспечивает устойчивое развитие Кыргызской Республики, укрепление ее авторитета на международной арене. Благодаря политической воле и практическим шагам, узбекско-кыргызские отношения дружбы, добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства продолжают динамично развиваться. Установившийся за последние годы открытый и конструктивный диалог, активизация контактов на всех уровнях способствуют расширению взаимодействия в политической и культурно-гуманитарной сферах, усилению кооперации в разных отраслях экономики. Убежден в дальнейшем укреплении многоплановых отношений между Узбекистаном и Кыргызстаном на благо наших стран и народов, в интересах мира, безопасности и стабильности в регионе Центральной Азии", - отмечено в телеграмме Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.


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URL: https://www.vb.kg/374915
Теги:
президент, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Кыргызстан, политика, поздравление, Сооронбай Жээнбеков
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