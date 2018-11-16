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Нужен ли отдельный закон о порядке движения транспорта в пиковое время?

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Необходимо срочно разработать закон о порядке движения автотранспорта в пиковое время в г. Бишкек. Суть в том, что утром с 8 до 9 часов и в вечернее время с 17 до 18 часов запретить законодательно движение всех кортежей независимо от занимаемых должностей (первые лица также подпадают), иностранных делегаций и прочих ВИП-персон, кроме аварийных служб, медиков, пожарных, коммунальных служб.

Ну и дополнить о праве перевода основных магистралей, улиц в одностороннее движение на этот период. Внести как можно скорее, и если даст эффект, то рекомендовать его действие по всей территории страны.

Народную новость прислал Горожанин


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URL: https://www.vb.kg/374918
Теги:
законопроект, ПДД, Бишкек, общественный транспорт
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