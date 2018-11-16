Водитель сбил указатель "место для инвалидов" и поставил свое авто

Эта история рассказана на корпоративном аккаунте в Facebook клиники NeoMed:

Вчера произошёл неприятный инцидент между сотрудником клиники Неомед и водителем машины гос. номер 01KG651ADN, который сбил ногой указатель "Место для инвалидов" и припарковал свою машину на это место на весь день.

Главным аргументом водителя были слова: "Это не дорожный указатель. Это городская территория, и Я имею право".

Мы всегда стараемся держать свободными два парковочных места для инвалидов и машины скорой помощи. Именно для этой цели были установлены данные указатели. Мы организовали парковку на 29 мест, но, к сожалению, вблизи Клиники построили многоэтажные здания, жители которых паркуют машины на нашей стоянке, что затрудняет возможность подъезда к клинике нашим пациентам.

Уважаемый водитель машины!

Да, Вы правы, это городская территория, и закон Вам не запрещает занимать данное место. Вы можете не уступить места бабушке или беременной женщине в транспорте или наесться чеснока и пойти в театр. Закон тоже этого не запрещает, но есть моральные принципы и правила этикета.

Желаем Вам, чтобы когда машина скорой помощи привезёт в нашу клинику Вашу жену или маму, у нас были свободные парковочные места".