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"Серый импорт". Эксперты ЕАЭС опасаются возвращения контрабанды

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- Виктория Григоренко
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Значительная часть используемых схем не отличаются хитроумностью и тщательной конспирацией. После очередной смены руководства таможни Кыргызстана рост таможенных сборов на границе с КНР вновь замедлился. Об этом говорится в докладе Евразийского Аналитического клуба, представленном VB.KG руководителем проекта Никитой Мендковичем.

Как отмечается, в течение января-февраля 2018 года, практически сразу после вступления в должность нового руководства ГТС Кубанычбека Кулматова, ведомству удалось увеличить объем регистрируемых ввозимых товаров из Китая более чем на 50%, таможенные платежи выросли на 67,9% и опередили все прогнозные показатели.

"Ведомство за этот период принесло в бюджет более 2 млрд сомов дополнительных средств. Можно заключить, что политическая воля и смена руководства ведомства помогли в кратчайший срок исключить многие криминальные схемы и легализовать часть товарных потоков. В этой связи у многих наблюдателей вызвало вопросы последующее решение об отставке в мае 2018-го главы ведомства Кубанчбека Кулматова, показавшего столь хорошие результаты в работе", - говорится в докладе.

Эксперты евразийского союза опасаются, что криминал может вновь активизироваться в ближайшее время.

"Нельзя исключать, что речь о банальном "насыщении" процесса и для дальнейшей легализации "серого" трафика потребуются принципиально новые методы. Вызывает опасение, что отдельные одиозные представители бывшего руководства Таможенной службы находятся на свободе и даже контактируют с представителями высшей государственной элиты в ходе публичных мероприятий. В связи с этим предполагается возможный "реванш" криминальных кругов в ближайшем будущем", - подчеркивается в документе Аналитического клуба.

При этом, наличие неконтролируемых правительством "окон" на границе не только наносит финансовый урон бюджету, но и создает существенные риски для национальной безопасности, ставя под угрозу суверенитет Казахстана и Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/374920
Теги:
Казахстан, Китай, таможенные пошлины, импорт, ЕАЭС, Кыргызстан, таможня, Кубанычбек Кулматов
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Комментарии
Марат
19.11.2018, 10:56

Улучшить ситуацию возможно лишь созданием совместного в рамках ЕАЭС таможенного контроля на всех его внешних границах. Причем совместные команды должны ротироваться каждые 2-3 месяца.

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Кант
19.11.2018, 11:07

Власть, вы что делаете ? Вы думаете народ ничего не знает и не видит? Вы ошибаетесь, если даже эксперты из других стран на круглом столе обсуждают ситуацию на таможне и про Кулматова. Одумайтесь, может хватит устраивать беспредел? 

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Чолпон Шакирова
19.11.2018, 14:58
Карма: +10
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Комментариев: 12

Все настолько глупо выходит, что власть и дальше качает тему, что кулматов вор, а раим святой, тут все на поверхности находится. Не надо быть гением и сыщиком, чтоб понять, на таможне воруют до сих пор, кулматов в попытке увеличить бюджет получил по шапке и был уволен, вот так новая власть начала свою борьбу с коррупционерами, а если учитывать документы нурбека слитым им в сеть, то как я поняла, раим один из спонсоров, поэтому ему ничего не будет, он смело ходит на тои и вечеринки, будет только крепчать его авторитет среди гиен. 

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