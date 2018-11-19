"Серый импорт". Эксперты ЕАЭС опасаются возвращения контрабанды

Значительная часть используемых схем не отличаются хитроумностью и тщательной конспирацией. После очередной смены руководства таможни Кыргызстана рост таможенных сборов на границе с КНР вновь замедлился. Об этом говорится в докладе Евразийского Аналитического клуба, представленном VB.KG руководителем проекта Никитой Мендковичем.

Как отмечается, в течение января-февраля 2018 года, практически сразу после вступления в должность нового руководства ГТС Кубанычбека Кулматова, ведомству удалось увеличить объем регистрируемых ввозимых товаров из Китая более чем на 50%, таможенные платежи выросли на 67,9% и опередили все прогнозные показатели.

"Ведомство за этот период принесло в бюджет более 2 млрд сомов дополнительных средств. Можно заключить, что политическая воля и смена руководства ведомства помогли в кратчайший срок исключить многие криминальные схемы и легализовать часть товарных потоков. В этой связи у многих наблюдателей вызвало вопросы последующее решение об отставке в мае 2018-го главы ведомства Кубанчбека Кулматова, показавшего столь хорошие результаты в работе", - говорится в докладе.

Эксперты евразийского союза опасаются, что криминал может вновь активизироваться в ближайшее время.

"Нельзя исключать, что речь о банальном "насыщении" процесса и для дальнейшей легализации "серого" трафика потребуются принципиально новые методы. Вызывает опасение, что отдельные одиозные представители бывшего руководства Таможенной службы находятся на свободе и даже контактируют с представителями высшей государственной элиты в ходе публичных мероприятий. В связи с этим предполагается возможный "реванш" криминальных кругов в ближайшем будущем", - подчеркивается в документе Аналитического клуба.

При этом, наличие неконтролируемых правительством "окон" на границе не только наносит финансовый урон бюджету, но и создает существенные риски для национальной безопасности, ставя под угрозу суверенитет Казахстана и Кыргызстана.