Погода
$ 69.61 - 69.76
€ 79.16 - 79.72

Почему бы не лишить зарплаты самого Тиллаева?

769  8
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Депутат Жогорку Кенеша Таабалды Тиллаев решил сэкономить деньги из бюджета страны за счет работающих пенсионеров. А после того, как парламентария стали критиковать в соцсетях, он оговорился в интервью Kloop.kg, что имел ввиду только пенсионеров силовых ведомств.

Редакция VB.KG решила выяснить, что по этому поводу думает юрист, генерал-майор юстиции (2003 г.), ветеран органов прокуратуры КР Кубатбек Кожоналиев.

- А не много ли из госбюджета на депутатов тратится? Это первое замечание. Второе – наверное депутату должно быть известно как законопослушному гражданину и как законодателю, что есть решение Конституционного суда по обращению военных пенсионеров. Он постановил, что вне зависимости от того, работает – не работает, в какой должности – пенсионер имеет право на свою пенсию. Он уже заработал ее, понимаете. А все эти способы сэкономить на тех, кто уже внес свой вклад в дело процветания страны вызывают усмешку как минимум, а по большей части негодование, - высказался Кубатбек Азатович.

Отметим, накануне в ходе обсуждений республиканского бюджета в Жогорку Кенеше депутат Таабалды Тиллаев призвал правительство лишить работающих пенсионеров части доходов. Мол, государство на них слишком много тратится. Поэтому пусть получают либо зарплату, либо пенсию.

По данным председателя Социального фонда Медера Ирсалиева, в Кыргызстане 40 тысяч пенсионеров, которые продолжают работать, причем 90% из них в госучреждениях.

И в принципе, по закону, они имеют право находится на госслужбе до 65-ти лет. Тогда как возраст выхода на пенсию в стране составляет для женщин – 58 лет, а для мужчин – 63.

Напомним, Таабалды Тиллаев, депутат от фракции "Республика – Ата-Журт", некоторое время был председателем парламентского комитета по бюджету и финансам. Он также известен тем, что "немного стыдится" за борт №1. Из-за чего попросил кабмин как-то договориться с Турцией, Россией или Казахстаном о том, чтобы дружественные государства подарили нашему президенту новый самолет.

А вот насколько скрупулёзно Тиллаев обращается с собственными финансами, неизвестно. Так как, согласно его налоговой декларации, он указал лишь сумму доходов – 861 тыс 724 сома в год. В статье расходов прочерк.

Близкие же родственники депутата при заработанных 1 млн 570 тыс сомов умудрились израсходовать 1,7 млн сомов.

К слову, в соцсетях уже предлагают лишить зарплаты самого Тиллаева и направить ее на пополнение пенсионного бюджета. Или вовсе выгнать его из парламента.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/374921
Теги:
бюджет, военная служба, зарплата, пенсии, Жогорку Кенеш, расходы, Кубатбек Кожоналиев, Тиллаев Таабалды, МВД, прокуратура, Социальный фонд
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Kenjetaev11
16.11.2018, 15:15
Карма: +2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 7
Минусов: 5
Комментариев: 4

Это же тот лизун, который облизывал президента со своим самолетом. Может он лизун, но я думаю он ту...пой лизун! 

+3
Цитировать
Жалоба модератору
Бишкек Кыргызстан
16.11.2018, 15:16
Карма: -5
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 64
Минусов: 69
Комментариев: 60

Правильно он говорит ! Пенсионеры не должны работать - они должны копить пенсию и по заграницам мотаться ! Мамытова Лунара же учила пенсионеров как жить. Вот и Тиллаев указывает, что нечего перетруждаться.

------

Депутаты и чиновники живут на какой-то другой планете.

+1
Цитировать
Жалоба модератору
Бишкек Кыргызстан
16.11.2018, 15:26
Карма: -5
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 64
Минусов: 69
Комментариев: 60

Интеллект депутатов Жогорку Кенеша поражает. 

+2
Цитировать
Жалоба модератору
222
16.11.2018, 15:32

Первый подхадим!

Надо обратить внимание на будушее.

Выгнать его в зашей с парламента.

Вот изза таких как он теряется авторитет парламента

+1
Цитировать
Жалоба модератору
Айнура
16.11.2018, 16:10

Меня очень удручают высказывания наших депутатов и чиновников! Один другого краше!

+1
Цитировать
Жалоба модератору
Кыргыз
16.11.2018, 16:53

Я за то, чтобы лишить зарплаты самого Тиллаева

+1
Цитировать
Жалоба модератору
ABC ABC
16.11.2018, 17:01
Карма: +37
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 47
Минусов: 10
Комментариев: 49

Бишкек Кыргызстан

Интеллект депутатов Жогорку Кенеша поражает. 

+1
Цитировать
Жалоба модератору
Малик
16.11.2018, 17:03

Пинками надо гнать эту партию Ата Журт из Парламента Кыргызстана! В особенности Тиллаева.

+1
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  