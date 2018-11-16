Почему бы не лишить зарплаты самого Тиллаева?

Депутат Жогорку Кенеша Таабалды Тиллаев решил сэкономить деньги из бюджета страны за счет работающих пенсионеров. А после того, как парламентария стали критиковать в соцсетях, он оговорился в интервью Kloop.kg, что имел ввиду только пенсионеров силовых ведомств.

Редакция VB.KG решила выяснить, что по этому поводу думает юрист, генерал-майор юстиции (2003 г.), ветеран органов прокуратуры КР Кубатбек Кожоналиев.

- А не много ли из госбюджета на депутатов тратится? Это первое замечание. Второе – наверное депутату должно быть известно как законопослушному гражданину и как законодателю, что есть решение Конституционного суда по обращению военных пенсионеров. Он постановил, что вне зависимости от того, работает – не работает, в какой должности – пенсионер имеет право на свою пенсию. Он уже заработал ее, понимаете. А все эти способы сэкономить на тех, кто уже внес свой вклад в дело процветания страны вызывают усмешку как минимум, а по большей части негодование, - высказался Кубатбек Азатович.

Отметим, накануне в ходе обсуждений республиканского бюджета в Жогорку Кенеше депутат Таабалды Тиллаев призвал правительство лишить работающих пенсионеров части доходов. Мол, государство на них слишком много тратится. Поэтому пусть получают либо зарплату, либо пенсию.

По данным председателя Социального фонда Медера Ирсалиева, в Кыргызстане 40 тысяч пенсионеров, которые продолжают работать, причем 90% из них в госучреждениях.

И в принципе, по закону, они имеют право находится на госслужбе до 65-ти лет. Тогда как возраст выхода на пенсию в стране составляет для женщин – 58 лет, а для мужчин – 63.

Напомним, Таабалды Тиллаев, депутат от фракции "Республика – Ата-Журт", некоторое время был председателем парламентского комитета по бюджету и финансам. Он также известен тем, что "немного стыдится" за борт №1. Из-за чего попросил кабмин как-то договориться с Турцией, Россией или Казахстаном о том, чтобы дружественные государства подарили нашему президенту новый самолет.

А вот насколько скрупулёзно Тиллаев обращается с собственными финансами, неизвестно. Так как, согласно его налоговой декларации, он указал лишь сумму доходов – 861 тыс 724 сома в год. В статье расходов прочерк.

Близкие же родственники депутата при заработанных 1 млн 570 тыс сомов умудрились израсходовать 1,7 млн сомов.

К слову, в соцсетях уже предлагают лишить зарплаты самого Тиллаева и направить ее на пополнение пенсионного бюджета. Или вовсе выгнать его из парламента.