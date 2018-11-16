Бишкекчанин пожаловался, что у него забрали бизнес по переработке шин

Семь лет назад Акмальжан Мамарасулов задумал открыть в Кыргызстане бизнес по переработке автомобильных шин. В 2014 году VB.KG писало о Акмальжане, который ездил по Бишкеку и Чуйской области, собирал или скупал отработанную резину.

Практически из мусора он делал покрытия для спортивных и детских площадок, брусчатку и спорт инвентарь. Маленький заводик, собранный своими руками, он открыл в селе Гроздь Чуйской области. Теперь кроме публикаций в СМИ ничего не напоминает, что когда-то именно Акмельжан основал этот бизнес в КР.

Его фирмы числятся за другими людьми, а ему "на память" остались лишь огромные долги и письма с напоминаниями о просроченных платежах из банка. О своих проблемах Акмальжан Мамарасулов рассказал VB.KG.

По его словам, в 2017 году бизнесмен решил, что пора с полукустарного производства переходить на промышленные объемы. Необходимое оборудование он нашел в Китае. Правда, денег на покупку двух промышленных линий не хватало, и он стал искать компаньонов.

- Мой знакомый Абдулла Рахманов согласился вступить в долю. Денег у него не было, и он предложил отдать свой дом под залог. Но кредит нам все равно не дали, тогда мы решили переоформить мое ОсОО "Исхом Эко Групп" на его братишку Султана, чтобы банк одобрил нам кредит, - продолжил Мамарасулов.

Сам Акмальжан Мамарасулов продолжал числиться в "Исхом Эко Групп", но не учредителем, как раньше, а генеральным директором. Он рассказал, что продолжал вести дела завода и даже вкладывал личные и заемные деньги чтобы поставить трансформатор, взять в аренду помещение, подготовить его и провести пусконаладочные работы. По его совам, теперь он должен около 100 тысяч долларов банку, друзьям и знакомым, в залоге находится его квартира и даже паспорт.

- В день, когда все подготовительные работы были завершены, мои компаньоны выставили на заводе охрану и не пустили меня на объект, уволили с поста генерального директора. Это был большой удар, я не ожидал, что они так поступят со мной, - посетовал Акмальжан.

На этом невзгоды бишкекского бизнесмена не закончились. Теперь он боится потерять и вторую компанию - ОсОО "Тенгри Таг". Эта фирма должна была управлять вторым заводом по переработке отходов. В этом ОсОО 70% принадлежали гражданам Китая, которые проживают в Бишкеке: Хуан Липину и Лю Кайю, а оставшимися 30% владел Акмальжан.

Завод так и не запустили. Возникли проблемы с оформлением разрешительных документов, к тому же местные жители боятся, что новый завод отравит воздух запахом жженой резины. В сентябре Акмальжан решил отдать китайцам свои 30% с условием, что они продадут оборудование и купят новое, которое установят в России.

По словам предпринимателя, партнеры сначала согласились, но когда из списка учредителей исчезла фамилия Мамарасулова, они дали задний ход и решили продолжить работать в Кыргызстане.

Чтобы разобраться в этой ситуации, Акмальжан Мамарасулов написал заявление на всех четверых своих бывших партнеров в Службу по борьбе с экономическими преступлениями. Он опасается, что расследование может затягиваться или вовсе прекратится. И опасения его не беспочвенны. Действительно, юридически сложно доказать мошенничество, если человек добровольно переписал свою собственность на другого владельца и вкладывал личные деньги, не требуя подтверждающих документов. По словам бизнесмена, следователи Финпола уже взялись за его дело и вызвали на первый допрос.

Редакция VB.KG будет отслеживать эту историю. Мы готовы предоставить площадку для оппонентов Мамарасулова и других участников этой истории.