Объем контрабанды в КР и РК с Китая превысит отметку в 9 млрд долларов

Проблема "серого импорта", несмотря на все принимаемые меры, продолжает оставаться крайне тяжелой. На границе Казахстана и Кыргызстана уровень "серой" торговли превосходит по стоимости легальные торговые схемы. Об этом говорится в докладе Евразийского Аналитического клуба, предоставленного VB.KG руководителем проекта Никитой Мендковичем.

"Уровень "серого импорта" за прошедшие месяцы несколько сократился в Кыргызстане, но в Казахстане вопреки проводимой оперативной работе продолжает расти. К концу 2018 года объем контрабанды на границе Казахстана и Кыргызстана с Китаем должен превысить отметку в 9 млрд долларов. Ущерб для национальных экономик составит не менее 500-900 млн", - уверены аналитики.

В связи со сложившейся ситуацией эксперты порекомендовали обеим республикам следующее:

"Признать на уровне официальной риторики Казахстана, Кыргызстана и структур ЕАЭС "серого импорта" в качестве масштабной угрозы, наносящей большой вред национальным бюджетам и создающей стратегическую угрозу суверенитету. Также ориентировать на борьбу с коррупционными схемами максимально возможные силы, включая контрразведывательные подразделения, обеспечивающие безопасность пограничной охраны. Создать на уровне парламентов Казахстана и Кыргызстана комиссии по расследованию преступлений в сфере таможенного регулирования, упущений бывших и действующих руководителей профильных структур, основных схем контрабанды и способов их блокирования. При ЕЭК информационную и консультационную структуру для решения этой проблемы. Предоставить ей полномочия напрямую взаимодействовать с силовыми структурами и парламентскими комиссиями стран - участниц ЕАЭС. Ускорить реализацию февральского соглашения об обязательной маркировке товаров в рамках ЕАЭС. Вернуться к вопросу о создании единой таможенный структуры в рамках ЕАЭС или хотя бы эффективных мер перекрестного контроля на границах", - подчеркивается в докладе.