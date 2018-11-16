Султан Досалиев: я всегда стараюсь показать личность нашего Президента

Сегодня свой день рождения отмечает Президент Кыргызской Республики Сооронбай Шарипович Жээнбеков.

Как личный фотограф Президента, ежедневно я снимаю его встречи с простыми гражданами, совещания, поездки по стране и зарубежные визиты. Во всем этом огромном потоке событий, я всегда стараюсь показать личность нашего Президента. За всеми изменениями, которые происходят в нашей стране, стоят его высокий профессионализм, трудолюбие, искренняя забота о своей стране.

В этот день хочется сказать много теплых слов, слов уважения и благодарности.

Сооронбай Шарипович, желаю Вам, прежде всего, крепкого здоровья, долголетия, семейного счастья, реализации всех Ваших планов, а также дальнейшего процветания и стабильности Кыргызстану.

Султан Досалиев, FB