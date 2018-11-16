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Депутат Сурабалдиева сравнила эпохи Жээнбекова и Атамбаева

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- Бакыт Стамов
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Депутат от фракции СДПК Эльвира Сурабалдиева сравнила окружение нынешнего президента с прошлым, не в пользу предыдущей команды. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По словам народной избранницы, раньше после ее выступлений в парламенте на нее и ее близких начиналось давление.

"Сегодня, когда я открыто говорю о коррупции и других нарушениях, мне никто по телефону или при встрече не говорит, что я ошибаюсь. Никто не пытается научить меня уму-разуму. Кроме того, раньше после моих выступлений моих близких начинали притеснять, насылая на их бизнес всевозможные проверки. Разумеется, меня просили замолчать. Вот уже год, как у нас другой президент. Проблем меньше не стало. Но никто не пытается заставить меня замолчать или поменять свое мнение. Для меня это хороший знак", - написала она.

Кроме того, на день рождения президента народная избранница пожелала ему крепко держать кнут власти.

"Уважаемый президент, поздравляю вас с днем рождения! Мы ждем от вас решительных шагов по улучшению жизни народа. Желаю вам здоровья и долгой жизни! Крепко держите в руках кнут власти. Будьте для народа и для всех нас гордостью и примером!" - добавила Эльвира Жыргалбековна.


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URL: https://www.vb.kg/374928
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Эльвира Сурабалдиева
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Комментарии
Алия Алжанова
16.11.2018, 17:24
Карма: +2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 15
Минусов: 13
Комментариев: 9

Хаха, еще одна. Естественно она будет позитивно отзываться о батюшке Жээнбекове, у нее же бизнес. 

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Zerhada Naxtu
16.11.2018, 17:30
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 3

Если прошлый президент был так плох, зачем она вступила в СДПК? Если на неё оказывали давление почему не сдала мандат и не рассказала всем?

По-крайней мере, теперь понятно кто стоит за её гашением главы Нац.банка.

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