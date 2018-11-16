Депутат Сурабалдиева сравнила эпохи Жээнбекова и Атамбаева

Депутат от фракции СДПК Эльвира Сурабалдиева сравнила окружение нынешнего президента с прошлым, не в пользу предыдущей команды. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По словам народной избранницы, раньше после ее выступлений в парламенте на нее и ее близких начиналось давление.

"Сегодня, когда я открыто говорю о коррупции и других нарушениях, мне никто по телефону или при встрече не говорит, что я ошибаюсь. Никто не пытается научить меня уму-разуму. Кроме того, раньше после моих выступлений моих близких начинали притеснять, насылая на их бизнес всевозможные проверки. Разумеется, меня просили замолчать. Вот уже год, как у нас другой президент. Проблем меньше не стало. Но никто не пытается заставить меня замолчать или поменять свое мнение. Для меня это хороший знак", - написала она.

Кроме того, на день рождения президента народная избранница пожелала ему крепко держать кнут власти.

"Уважаемый президент, поздравляю вас с днем рождения! Мы ждем от вас решительных шагов по улучшению жизни народа. Желаю вам здоровья и долгой жизни! Крепко держите в руках кнут власти. Будьте для народа и для всех нас гордостью и примером!" - добавила Эльвира Жыргалбековна.