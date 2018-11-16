Путин по телефону поздравил Жээнбекова с 60-летием

Сегодня, 16 ноября, состоялся телефонный разговор Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Во время беседы Владимир Путин поздравил Сооронбая Жээнбекова с 60-летним юбилеем и выразил добрые пожелания.

Кроме этого, Главы государств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также предстоящее заседание Высшего Евразийского экономического совета и неформальную встречу глав-государств Содружества Независимых Государств, которые пройдут 6 декабря в г. Санкт-Петербург.

Ранее Президент Сооронбай Жээнбеков получил поздравительное послание по случаю дня рождения от Президента Российской Федерации Владимира Путина с наилучшими пожеланиями.