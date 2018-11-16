Ни о каком повышении энерготарифов для населения Панкратов не говорил!

Министерство экономики Кыргызской Республики дает разъяснение по сообщениям, ранее опубликованным в ряде средств массовой информации, что глава ведомства Олег Панкратов предлагает повысить тариф на электроэнергию для населения.

Так, по данным некоторых СМИ, на заседании Правительства КР, которое состоялось 26 октября 2018 года, министр заявил следующее: "Необходимо повысить тарифы на электричество для населения. Энергетика работает на пределе возможности, новые промышленные предприятия нельзя подключать к сетям из-за перегруза подстанций. Надо пересмотреть тарифную политику в сторону рентабельности".

В свою очередь Министерство экономики КР заявляет, министр действительно высказывался о нагрузке энергосистемы. Однако ни о каком повышении тарифов на электроэнергию для населения глава ведомства не говорил.

Из выступления О. Панкратова: "Вопрос обеспечения электрической энергией предприятий всех секторов экономики также остается проблемой. В настоящее время отечественная энергосистема работает на пределе своих мощностей. Существует жесткий режим подключения новых субъектов экономической деятельности к энергосетям. Для дальнейшего развития экономики необходим ввод новых мощностей. Вместе с тем, финансовое состояние распредкомпаний не позволяет решить все проблемы. Радует тот факт, что уровень воды в Токтогульском водохранилище в настоящее время достиг своего максимума, поэтому критических моментов в обеспечении электрической энергией не должно быть. Чтобы не повторялась подобная ситуация, считаю, ГКПЭН необходимо решить:

- Завершить конкурс на разработку месторождения Макмал;

- Вопрос стабильной работы других месторождений золота;

- Обеспечить бесперебойную работу энергосектора страны и топливом населения и экономики в предстоящий осенне-зимний период;

- Принять меры по возобновлению работы НПЗ Джунда;

- Необходимо ускорить разработку и принятие новой тарифной политики в энергосекторе".

Министерство экономики КР подтверждает открытость к сотрудничеству со всеми СМИ и призывает представителей средств массовой информации проверять информацию о деятельности ведомства, чтобы избежать дезинформации общественности.