Теплая погода вернулась на юг Кыргызстана

В Кыргызстане 19 ноября без осадков. Ветер 1-6 метров в секунду. Об этом сообщает МЧС со ссылкой на Кыргызгидромет.

Как отмечается, в столице республики температура воздуха ночью прогреется до −9, днем +8.

"В Иссык-Кульской области ночью −8 градусов, днем +9 градусов. В Таласской ночью −10, днем +10 градусов, в Нарынской области −18 градусов ночью и +4 градуса днем. На юге КР в Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях ночью −2, днем до +14 градусов", - информируют синоптики.