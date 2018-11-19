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Начальнику УКС Баткена Калыкову предъявлено обвинение в убийстве прокурора

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- Екатерина Улитина
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Руководителю Управления капитального строительства мэрии Баткена Мелису Калыкову предъявлено обвинение по статье 97 (Убийство) уголовного кодекса КР. Об этом сообщили VB.KG в пресс-службе Баткенской области.

По информации силовиков, муниципальный чиновник подозревается в убийстве человека из-за осуществления им служебной деятельности или выполнения общественного долга, с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение.

Кроме того, Калыков, вероятно, похитил Анарбая Мамажакыпова, а потом убил с особой жестокостью.

- Возбуждено уголовное дело по статье 97 (Убийство) пункты 4 (лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга), 6 (с особой жестокостью), 11 (сопряженное с похищением человека либо захватом заложника), 13 (с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение). По подозрению в совершении данного преступления задержан глава УКС мэрии Баткена Мелис Калыков), - сообщили в УВД Баткенской области.

Около 10 часов вечера, 17 ноября, в городе Баткене был найден открытый Лексус 470, принадлежавший прокурору Баткенской области Анарбаю Мамажакыпову. Салон автомобиля был запачкан пятнами крови. Сотрудники милиции немедленно начали поиски пропавшего прокурора области. К утру 18 ноября его тело с огнестрельным и ножевыми ранениями обнаружили на участке Танги-Оток с западной стороны квартала Кызыл-Жол в городе Баткене.


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URL: https://www.vb.kg/374945
Теги:
Баткенская область, МВД, мэрия, УВД, убийство, Кыргызстан
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Комментарии
17
19.11.2018, 12:23

Похитил? А где остальные 6 прокуроров в то время были были и что делали. Как бы этот Калыков  теперь в камере не повесился или от сердечного приступа не скончался. 

+1
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сам по себе
19.11.2018, 12:32

Хорош однако руководитель, хотя чему удивляться

+1
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Самат
19.11.2018, 14:01

Какова официальная зарплата у прокуроров ?

Откуда у "честного"прокурора которому мешают работать его коллеги появился Лексус 470 ?

+1
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Баатыр Ильгизов
19.11.2018, 14:48
Карма: +8
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 15
Минусов: 7
Комментариев: 12

Какая бы там правда не была, силовики не расскажут ее нам. А вот откуда у убитого лексус 470 вот это вопрос. Тем более зачем он встретился с этим убийцей.

+1
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