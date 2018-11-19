Начальнику УКС Баткена Калыкову предъявлено обвинение в убийстве прокурора

Руководителю Управления капитального строительства мэрии Баткена Мелису Калыкову предъявлено обвинение по статье 97 (Убийство) уголовного кодекса КР. Об этом сообщили VB.KG в пресс-службе Баткенской области.

По информации силовиков, муниципальный чиновник подозревается в убийстве человека из-за осуществления им служебной деятельности или выполнения общественного долга, с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение.

Кроме того, Калыков, вероятно, похитил Анарбая Мамажакыпова, а потом убил с особой жестокостью.

- Возбуждено уголовное дело по статье 97 (Убийство) пункты 4 (лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга), 6 (с особой жестокостью), 11 (сопряженное с похищением человека либо захватом заложника), 13 (с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение). По подозрению в совершении данного преступления задержан глава УКС мэрии Баткена Мелис Калыков), - сообщили в УВД Баткенской области.

Около 10 часов вечера, 17 ноября, в городе Баткене был найден открытый Лексус 470, принадлежавший прокурору Баткенской области Анарбаю Мамажакыпову. Салон автомобиля был запачкан пятнами крови. Сотрудники милиции немедленно начали поиски пропавшего прокурора области. К утру 18 ноября его тело с огнестрельным и ножевыми ранениями обнаружили на участке Танги-Оток с западной стороны квартала Кызыл-Жол в городе Баткене.