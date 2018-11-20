Бизнесмен, заявивший, что у него отняли бизнес, сам не чист на руку?

16 ноября 2018 г. на сайте VB.KG была размещена статья под заголовком "Бишкекчанин пожаловался, что у него забрали бизнес по переработке шин". В ней рассказывалось, что предприниматель Акмалжан Мамарасулов несколько лет назад открыл предприятие по переработке старых автомобильных покрышек, однако компаньоны отобрали у него предприятие. Кроме того, он потерял и вторую созданную им компанию. Мамарасулов назвал имена четверых граждан, сделавших это, и сообщил, что он написал на них заявление в Службу по борьбе с экономическими преступлениями (Финпол), чтобы там разобрались в сложившейся ситуации.

Редакция пообещала следить за этой историей и предоставить площадку для оппонентов Мамарасулова. Практически сразу откликнулся один из фигурантов этой публикации Султан Туркеев, учредитель компании ОсОО "Исхом Эко Групп".

- Султан, давно ли вы знаете Мамарасулова?

- Да, довольно давно. Он родственник моего крестного отца. Но события, о которых он сейчас рассказывает, начались зимой нынешнего года. Тогда Акмалжан поведал мне печальную историю, как кто-то его обманул, забрал у него все деньги, которые приносил ему бизнес, а его самого посадили в тюрьму. Та история была до боли похожа на ту, что он сейчас охотно рассказывает каждому встречному про меня и про мою компанию. Вновь как бы происходят аналогичные события, только на этот раз в роли "злодеев" Акмалжан выставляет меня и других людей.

- Что вы можете рассказать о происходившем?

- Не знаю почему, видимо, он действительно может говорить очень убедительно, но я тогда поверил в его рассказ и решил ему помочь в развитии бизнеса. В феврале 2018 года я в банке получил кредит на приобретение оборудования, для чего оформил там в залог свой дом. Мамарасулов обещал найти надежных партнеров, которые поставят нам необходимое оборудование. Он уверял, что за адекватные деньги мы сможем приобрести в Китае технику хорошего качества. Позже, изучив рынок производителей Китайского оборудования, выяснилось то, что купленное им оборудование стоит намного дешевле по сравнению с его контрактом. Также Акмалжан обещал подготовить необходимую документацию для ведения компанией деятельности, при этом работать абсолютно прозрачно и чисто, гарантировал рынок сбыта нашей продукции. Поскольку все средства, которые были вложены в фактически новое производство, предоставил я, то и компанию оформил на себя, так как мы договорились, что он будет сидеть только на процентах от продаж как официальный дилер. От него не было никаких вложений, оборотные деньги были моими. Кстати, новое оборудование мы установили на другой площадке, а прежнее производство, созданное Мамарасуловым ранее, так и осталось в его распоряжении.

- Как же он стал генеральным директором вашего предприятия?

- Он попросил поставить его на эту должность. Думая, что он человек порядочный, я это сделал. Фактически ничего из ранее обещанного Мамарасулов не выполнил. К тому же, в работе моей компании образовалась неразбериха в документации (хотя не исключаю, что это делалось преднамеренно), накопились долги по налогам, которые я оплачиваю по сей день. За моей спиной он совершал незаконные сделки. Имея открытый доступ на завод, он приходил туда, когда хотел, и реализовывал готовую продукцию без оформления документов. Полученные деньги оставлял себе и, как мне позже стало известно, "спускал" их в казино в Казахстане. Позже выяснилось, что Мамарасулов, закупая оборудование, вошел в сговор с найденным им в Китае партнером, и тот отправил нам старое оборудование вместо нового. Состояние этой техники оказалось ужасное, она постоянно ломается и требует практически ежедневного ремонта.

В итоге, проработав с этим не чистым на руку человеком семь месяцев, я изрядно подпортил в деловых кругах свою репутацию, имидж своей компании, к тому же приобрел кучу долгов. К сожалению, я слишком поздно понял, почему меня так отговаривали от совместной работы с ним. И только тогда до меня дошло, почему он оказался за мошенничество за решеткой. А сейчас у меня в голове не укладывается, как этот человек, у которого "рыльце в пушку", может публично выступать и заявлять, что кто-то его обманул? Хотя понятно, что Мамарасулов действует по известному принципу "лучшая защита – нападение". Когда ситуация приобрела сегодняшние очертания, мой крестный попросил меня не заявлять на Мамарасулова за его проделки ни в какие органы, так как у него две жены и пятеро детей. Я закрыл глаза на все его махинации и просто уволил, несмотря на то, что ущерб, причинённый им, просто огромен. Я прямо сказал ему, что наши пути больше никогда не должны пересекаться. После этого я постарался сам все исправить и продолжил работать дальше. Сейчас понимаю, что нужно было довести дело до конца и наказать виновного по закону. Правда, я не совсем уверен, что он в должной мере понесет ответственность за свои действия, так как у него много связей в органах, например, в том же Финполе, куда он якобы уже написал на меня заявление, и где его друг является одним из руководителей. Но, думаю, что сейчас ситуация в стране меняется, и можно рассчитывать на объективный подход в расследовании подобных дел.

- Но он и китайских бизнесменов обвиняет в попытке захвата его бизнеса.

- С китайцами отдельная история. Могу только сказать, что сейчас упоминавшийся Мамарасуловым Лю Кай обратился в правоохранительные органы с заявлением, что Акмалжан обманным путем, злоупотребляя его доверием, получил от него 36 100 долларов. Произошло это в нынешнем июне. Мамарасулов рассказал китайскому бизнесмену, что у него имеется хороший бизнес-проект, и ему для его реализации необходимы деньги. Причем, обещал их вернуть уже через 10 дней. К тому же в расписке о получении денег, заверенной им не только подписью, но даже отпечатком пальца, он написал, что готов за каждый день просрочки платить по 100 долларов, что инвестора и подкупило. Однако, как вы понимаете, прошло пять месяцев, а китайский предприниматель возвращения долга так и не дождался. Мало того, на все просьбы Мамарасулов, по словам Лю Кайя, угрожает ему расправой, заявляя, что у него крепкие "связи" во многих структурах, и тот ему ничего не сможет сделать. Теперь же, как видим, он и на них пожаловался в Финпол, придумав несуществующий с их стороны обман.

- Вообще-то, трудно в это поверить…

- Могу сказать, есть неопровержимые факты, что от действий Мамарасулова пострадало более 10 человек и компаний, в числе которых строительные фирмы "Ихлас" и "Главстрой". Одна из них выделила ему квартиру в новом доме в счет сооружения детской площадки. Но работа эта не была выполнена. Знаю, например, что он обманул некоего Шухрата, по заявлению которого и появилось дело о мошенничестве. В Балыкчы он взял деньги у местной жительницы, обещав построить ей дом. Женщина недавно умерла, так и не дождавшись ни дома, ни возврата денег. Известно, что Мамарасулов, войдя в доверие к известному политику, взял у него под расписку джип, стоящий 60 тысяч долларов. Практически сразу он продал машину за 39 тысяч и с этими деньгами поехал играть в казино. Видимо, надеялся выиграть, чтобы и за машину рассчитаться, и еще остаться с "наваром". Но все проиграл. Подобных примеров очень много. Если о них всех рассказать в СМИ, следственным органам будет чем заниматься, выводя бесчестного человека на чистую воду.

- Но все-таки Мамарасулов заявляет, что это вы оставили его без бизнеса…

- На самом деле Акмалжан Мамарасулов игроман и мошенник, для которого нет ничего святого. Почти все деньги, которые он якобы брал на производство, проигрывал в казино. Теперь же, не зная, как рассчитываться с людьми, от которых он получил большие деньги, Мамарасулов, скорее всего, и придумал эту историю с отъемом бизнеса, чтобы как-то оправдаться перед кредиторами и выиграть время. Поэтому он и пошел на обман, оклеветав и меня, и остальных предпринимателей, чьи имена он упомянул в своем рассказе. В связи с этим я намерен подать в суд иск о привлечении его к ответственности за клевету, а также о защите чести и достоинства. К тому же, я надеюсь, что правоохранительные органы примут соответствующие меры в отношении Мамарасулова.