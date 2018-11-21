Аренду не платил, выселяться не хочет. Скандал с арендатором привел к суду

Собственники помещения не получали от него арендной платы и теперь должны еще ему более 1 миллиона сомов.

Собственники многоэтажного дома № 2а в микрорайоне "Асанбай" на протяжении 4 лет терпели только убытки из-за своего подвального помещения и теперь им еще грозит выплата более 1 миллиона сомов. И это несмотря на то, что они являются собственниками этого подвала. Об этом редакции VB.KG поведал глава товарищества собственников жилья (ТСЖ) "Асконд" вышеназванного дома Валерий Ласковый.

По его словам, все началось при прежнем руководителе ТСЖ Николае Шепеле, когда к нему обратился его знакомый Владислав Эзафович с просьбой сдать в аренду для его сына две комнаты в подвале многоэтажки.

- Но каким-то образом им удалось прописать в договоре не две комнаты, а все подвальное помещение площадью 200 квадратных метров и сроком на 20 лет. Николай Шепель потом сам не понял, как он пропустил эти моменты. В общем, потом не стали поднимать этот вопрос, и арендатор Денис Эзафович стал владеть этим помещением по суперльготным условиям. Всего 2 тысячи сомов в месяц за 200 квадратных метров. Нигде в городе вы не найдете таких цен. По договору было обговорено, что он первые семь месяцев не будет платить арендную плату и сделает ремонт за свой счет. Но такое положение продолжилось и после ремонта, - сказал он.

Его слова подтвердила и бухгалтер ТСЖ "Асконд" Светлана Хан, которая пояснила, насколько Денис Эзафович был недобросовестным неплательщиком.

- По истечении семи месяцев со дня подписания договора Денис Эзафович вместо 2 тысяч принес 500 сомов, и не в августе 2010 года, а в октябре. Дальше он именно так и платил все время. Он все время жаловался на отсутствие средств, хотя сам стал сдавать помещение в субаренду. Отремонтировав две комнаты, он стал сдавать их: одному предпринимателю за 10 тысяч сомов, второму - за 5. Такое положение дел длилось до 2014 года, пока правление товарищества не приняло решение взыскать через суд долг, который составил на тот момент около 63 тысяч сомов. Но, выплатив положенную сумму, Эзафович до сегодняшнего дня продолжает оставаться злостным неплательщиком, - отметила бухгалтер.

По этой причине, продолжил глава ТСЖ, товарищество приняло решение расторгнуть договор с ним, но Денис Эзафович не соглашается покидать помещение.

- Теперь мы вот снова судимся с ним. Так как расторгнуть договор Денис Эзафович согласился только при одном условии: если ТСЖ выплатит ему 1 миллион 858 тысяч сомов за сделанный им ремонт. Именно в такую сумму он оценил все сделанные им якобы строительные работы. Хотя любой может прийти и убедиться сам, что сумма явна завышена. Хорошо, даже если это так, то где тогда чеки, доказывающие, что именно в такую сумму обошелся ремонт. Право требовать компенсацию за ремонт он прописал еще в пункте 11 договора аренды, где отмечено, что в случае расторжения договора по инициативе ТСЖ арендатор вправе требовать компенсацию понесенных им расходов на капитальный ремонт нежилого помещения. Но дело в том, что, во-первых, как я уже говорил, сумма завышена - это видно невооруженным глазом. Мы намерены просить суд провести независимую строительную экспертизу по этому поводу. Во-вторых, в том же договоре было прописано, что ремонт арендатор может проводить только с письменного разрешения арендатора, - уточнил он.

Первый судебный процесс назначен на 21 ноября текущего года, но, по словам наших собеседников, сам Денис Эзафович не ходит на суды.

- За него все время ходят его престарелые родители. Отцу уже более 80 лет. Они и ходят на собрания ТСЖ, где пытаются оспорить наше решение, обращаясь в различные инстанции. В общем, они бегают везде за него, - добавил Валерий Павлович.

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