Два человека попали в реанимацию, съев консервированные салаты с базара

В Бишкеке 4 человека госпитализированы в республиканскую клиническую инфекционную больницу с диагнозом ботулизм. Об этом VB.KG рассказал Главный врач больницы Гулжигит Аалиев.

- У нас находятся три сестры, которые съели купленный на базаре консервированный салат. Через некоторое время им стало плохо, и они обратились к нам. Еще один человек заболел, съев консервированные грибы. Их он купил тоже на базаре. У всех четверых ботулизм. Состояние двоих из них тяжелое, они находятся в реанимации, - рассказал Гулжигит Аалиев.

Врач отметил, что зимой традиционно начинается рост заболеваемости ботулизмом из-за возрастающего спроса на консервацию.

- Я бы рекомендовал не есть сомнительные консервированные продукты и не покупать их с рук. Лучше отдать предпочтение товарам, изготовленным на заводах. Там соблюдают режимы термической обработки, и вероятность заражения намного меньше, - сказал Аалиев.

Ботулизм - тяжёлое токсикоинфекционное заболевание, при котором поражается нервная система. При своевременном выявлении заболевания и начале лечения прогноз для пациентов благоприятный. Однако восстановление после болезни может занимать до нескольких месяцев.