Билеты на поезд Бишкек-Москва подешевели на 55%

Есть приятная новость для желающих ехать в Москву на поезде, сообщает пресс-служба "Кыргыз Темир Жолу".

Теперь стоимость проезда до Москвы на поезде со скидкой составляет 12 тыс. 834 сомов. Эта цена на купейный вагон. На плацкартный вагон можно купить еще дешевле - за 9 тыс. 767 сомов.

Если пассажиры поезда приобретают проездные билеты в период от 45 до 41 суток до отправления поездов на купейные вагоны, то они получат 55% скидку.

При условии закупки проездных билетов в период от 40 до 9 суток до отправления поездов скидка 45%.

По направлению Казань и Новокузнецк также можно приобрести проездные билеты со скидкой. В купейный вагон отдельная скидка, в плацкартный вагон - другая скидка.

По всем вопросам можно обратиться на главную железнодорожную станцию "Бишкек II". Контактные телефоны: 30 02 09, 92 68 54

Также информация доступна на официальном сайте предприятия по адресу: www.kjd.kg