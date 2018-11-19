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Билеты на поезд Бишкек-Москва подешевели на 55%

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- ВБ
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Есть приятная новость для желающих ехать в Москву на поезде, сообщает пресс-служба "Кыргыз Темир Жолу".

Теперь стоимость проезда до Москвы на поезде со скидкой составляет 12 тыс. 834 сомов. Эта цена на купейный вагон. На плацкартный вагон можно купить еще дешевле - за 9 тыс. 767 сомов.

Если пассажиры поезда приобретают проездные билеты в период от 45 до 41 суток до отправления поездов на купейные вагоны, то они получат 55% скидку.

При условии закупки проездных билетов в период от 40 до 9 суток до отправления поездов скидка 45%.

По направлению Казань и Новокузнецк также можно приобрести проездные билеты со скидкой. В купейный вагон отдельная скидка, в плацкартный вагон - другая скидка.

По всем вопросам можно обратиться на главную железнодорожную станцию "Бишкек II". Контактные телефоны: 30 02 09, 92 68 54

Также информация доступна на официальном сайте предприятия по адресу: www.kjd.kg


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URL: https://www.vb.kg/374953
Теги:
железная дорога, Россия, Москва, Бишкек, Кыргызстан, Кыргыз темир жолу
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