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Где в ближайшие дни в Кыргызстане будет дождь, а где - снег?

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- ВБ
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20 ноября ночью без осадков, днем в Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях на большей части территории, в Иссык-Кульской, Нарынской областях в отдельных районах дожди, в предгорных, горных районах снег. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

21 ноября ночью в предгорных и горных районах снег, в долинной зоне без осадков. 21 ноября днем и 22 ноября ночью без осадков. 22 ноября днем в Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областях в отдельных районах дожди, в предгорных, горных районах снег. В Чуйской, Таласской областях в горных районах снег, в зоне земледелия без осадков. В Иссык-Кульской, Нарынской областях без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

23 ноября ночью без осадков, днем в Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областях местами дожди, в предгорных, горных районах снег, в Иссык-Кульской, Нарынской областях без осадков, 24 ноября на большей части территории дождь, снег, в предгорных, горных районах снег, осадки в отдельных районах интенсивные. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, днем 24 ноября в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

Ориентировочный прогноз погоды по территории Кыргызской Республики на 25-26 ноября

25 ноября ночью снег, 25 ноября днем и 26 ноября без осадков. Понижение ночной температуры воздуха.

Прогноз погоды по городу Бишкек на 20-22 ноября

20 ноября ночью без осадков, днем временами дождь. Ветер западный 4-9 м/с.

21 ноября ночью возможен снег. 21 ноября днем и 22 ноября без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

Прогноз погоды по городу Ош на 20-22 ноября

20 ноября ночью без осадков, днем временами дождь. Ветер западный 4-9 м/с.

21 ноября ночью временами снег. 21 ноября днем и 22 ноября ночью без осадков. 22 ноября днем возможен дождь. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.


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Теги:
МЧС, Ош, погода, штормовое предупреждение, Бишкек, Кыргызстан
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