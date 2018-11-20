Бекешев: Кому-то придется ответить за покупку "Росинбанка"

Отдельные депутаты передумали и без заседания приняли решение о представлении программы реабилитации "Росинбанка". Об этом на своем официальном сайте написал депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК Дастан Бекешев.

Он отметил, что 13 ноября на парламентском Комитете по экономической и фискальной политике в закрытом режиме был рассмотрен вопрос приобретения "Росинбанка" Национальным банком.

- Национальный банк практически влил 1,1 миллиардов сомов в этот предбанкротный банк и в итоге стал его владельцем (71,66% акций). Мы жарко и шумно спорили и приняли решение о передаче материалов в правоохранительные органы для изучения сделки, - рассказывает нардеп.

Он возмущен тем, что целую неделю отдел Комитета готовил принятое решение, тогда как в кулуарах этот вопрос уже был решен.

- Без всякого предупреждения, как-то непонятно принято совсем иное решение, которое очень устраивает Национальный банк. Но я уверен, этот вопрос ещё будет подниматься обществом. Может завтра, может через год, а может через 5 лет, но кому-то за эту сделку придётся отвечать, - пишет Бекешев.

И оговаривается, что не имеет каких-либо личных обид и считает Толкунбека Абдыгулова (глава Нацбанка КР – прим. ред) специалистом высокого уровня.