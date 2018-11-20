Нападение пьяного вооруженного "чекиста": пострадавший забрал заявление

Обычное дело. Давно пора исключить из закона эту норму про встречные заявления. Или запугивают, или подкупают и потерпевший пишет встречное заявление. В результате блатной или богатый преступник уходит от ответственности. А еще есть принцип "эл эмне дейт", когда давят на совесть, на национальные обычаи, типа кыргыз кыргыза всегда поймет. Аргументируют, что он же извинился, с кем не бывает. И человек боится, что если он не пожалеет виновника, на него пальцем показывать будут, за то что он земляка или вообще односельчанина или дальнего родственника посадил. На той не пригласят, устукан не дадут и т.п. Вот пока этот поганый менталитет не сломают, у нас в стране так и будет беззаконие.