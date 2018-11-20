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Нападение пьяного вооруженного "чекиста": пострадавший забрал заявление

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- ВБ
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15 ноября 2018 года в УВД Первомайского района г.Бишкек с заявлением обратился гражданин М.Б., 1994 года рождения, о принятии мер в отношении неизвестного мужчины, который в 02.00 часа ночи, находясь в кафе "Лайф Бар", расположенном на пересечении улиц Исанова и пр.Чуй, представившись сотрудником ГКНБ, угрожая пистолетом, нанес телесные повреждения.

Данный факт был зарегистрирован в УВД Первомайского района г. Бишкек. В тот же день назначена судебно-медицинская экспертиза.

Однако спустя 4 дня гражданин М.Б. вновь обратился с заявлением о прекращении разбирательства по его первичному заявлению, ссылаясь на то, что никаких претензий не имеет.

От прохождения судебно-медицинской экспертизы гражданин М.Б. также отказался. Между тем, работа по установлению лица, причастного к данному происшествию, продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/374964
Теги:
алкоголь, нападение, оружие, Бишкек, Кыргызстан, ГКНБ
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Комментарии
Месний .
20.11.2018, 10:57
Карма: +34
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 37
Минусов: 3
Комментариев: 32

Обычное дело. Давно пора исключить из закона эту норму про встречные заявления. Или запугивают, или подкупают и потерпевший пишет встречное заявление.  В результате блатной или богатый преступник уходит от ответственности.  А еще есть принцип "эл эмне дейт", когда  давят на совесть, на национальные обычаи, типа кыргыз кыргыза всегда поймет. Аргументируют, что он же извинился, с кем не бывает. И человек боится, что если он не пожалеет виновника, на него пальцем показывать будут, за то что он земляка или вообще односельчанина или дальнего родственника посадил. На той не пригласят, устукан не дадут и т.п. Вот пока этот поганый менталитет не сломают, у нас в стране так и будет беззаконие.

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