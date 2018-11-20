Нападение пьяного вооруженного "чекиста": пострадавший забрал заявление

15 ноября 2018 года в УВД Первомайского района г.Бишкек с заявлением обратился гражданин М.Б., 1994 года рождения, о принятии мер в отношении неизвестного мужчины, который в 02.00 часа ночи, находясь в кафе "Лайф Бар", расположенном на пересечении улиц Исанова и пр.Чуй, представившись сотрудником ГКНБ, угрожая пистолетом, нанес телесные повреждения.

Данный факт был зарегистрирован в УВД Первомайского района г. Бишкек. В тот же день назначена судебно-медицинская экспертиза.

Однако спустя 4 дня гражданин М.Б. вновь обратился с заявлением о прекращении разбирательства по его первичному заявлению, ссылаясь на то, что никаких претензий не имеет.

От прохождения судебно-медицинской экспертизы гражданин М.Б. также отказался. Между тем, работа по установлению лица, причастного к данному происшествию, продолжается.