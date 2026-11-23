Генеральная прокуратура Кыргызстана выступила с инициативой заключения двусторонних договоров с Вьетнамом о выдаче разыскиваемых лиц и взаимной правовой помощи по уголовным делам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По её данным, соответствующее предложение было озвучено в ходе встречи с делегацией Министерства общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам.

Стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества в борьбе с преступностью, вопросы международного правового взаимодействия, укрепления межведомственных связей и обмена профессиональным опытом.

Участники встречи отметили положительную динамику практического сотрудничества, в том числе в вопросах международного розыска и выдачи лиц. Кыргызская сторона высоко оценила взаимодействие с компетентными органами Вьетнама и выразила заинтересованность в его дальнейшем развитии.

Особое внимание было уделено совершенствованию договорно-правовой базы. Генеральная прокуратура КР выразила готовность направить проекты договоров об экстрадиции и взаимной правовой помощи по уголовным делам по дипломатическим каналам.

В ходе встречи отмечалось, что заключение этих соглашений позволит повысить эффективность взаимодействия правоохранительных органов двух государств в борьбе с преступностью.

По итогам переговоров стороны договорились поддерживать регулярные рабочие контакты и продолжать развитие двустороннего сотрудничества.