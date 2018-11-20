Сотрудники "Бакай Банка" посадили деревья в парке "Молодежный"

Сотрудники "Бакай Банка" посадили деревья в бишкекском парке "Молодежный". Данная акция приурочена к предстоящему 20-летию компании, которое будет отмечаться 28 декабря 2018 года.

В "Бишкекзеленхозе" с большим вниманием отнеслись к инициативе "Бакай Банка". Специально для посадки деревьев была выделена территория в парке "Молодежный", который последние 3 года был основательно облагорожен. Всего было посажено: 20 платанов, 20 кленов, 10 лип и 10 каштанов.

"Выражаю благодарность руководству и всему коллективу "Бакай Банк" за внесенную лепту в озеленение столицы. Очень важно приносить пользу нашему городу, мы должны воспитывать в молодежи любовь к зеленым насаждениям. Пусть наша столица развивается, а мы будем ухаживать за каждым деревом, а весной рядом разобьем газон", - отметил заведующий парком "Молодежный" МП "БишкекЗеленхоз" Жаныбек Шайымбетов.

По словам Первого Заместителя Председателя Правления ОАО "Бакай Банк" Бакиты Мундузбаевой, роль зеленых насаждений в формировании городской среды очень велика. "Мы призываем всех граждан соблюдать чистоту и порядок в нашем любимом городе, ценить и оберегать деревья. Хотели отметить, что в этом и следующем году "Бакай Банк" будет проводить ряд других значимых акций, которые могут принести пользу кыргызстанцам", - подчеркнула Бакита Мундузбаева.

Бишкекчане узнав о посадке новых деревьев в парке "Молодежный", очень обрадовались. "Я часто гуляю в этом парке с внуками, очень рада, что теперь здесь посадили новые молодые деревья. Через много лет они вырастут и в парке станет еще красивее! Спасибо, что думаете о подрастающем поколении. Этим вы показываете хороший пример другим. Вы молодцы!У кыргызов говорят, что если у тебя нет свободного участка и ты посадил дерево в другом месте, это очень хорошо, и считается благородным делом. Пусть наш город цветет и станет вновь одной из самых зеленых столиц СНГ", - сказала жительница Бишкека Эркингуль Курманалиева.

"Бакай Банк" придерживается принципов корпоративной социальной ответственности и реализовал в этом году несколько крупных проектов: очистка загрязненной территории по всей республике в рамках Всемирного дня чистоты, строительство двух муниципальных остановок в г. Талас, проведение тренингов по повышению финансовой грамотности среди школьников по всей республике, организация марафона "Бакай Банк Жаз Деми", поддержка проекта "Я инвестирую в Кыргызстан" и т.д.

ОАО "Бакай Банк" 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 76 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.

Контакты ОАО "Бакай Банк":

Адрес: Головной офис ОАО "Бакай Банк" г. Бишкек, ул. Исанова 77

Телефон: 0 (312) 61-00-61, с мобильного:6111, WhatsApp

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