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Калыкова, подозреваемого в убийстве прокурора, арестовали на 2 месяца

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- Бакыт Стамов
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Бывший начальник Управления капитального строительства Баткенской области Мелис Калыков, подозреваемый в убийстве прокурора Анарбая Мамажакыпова, заключен под стражу на два месяца. Такое решение принял Кадамжайский районный суд. Об этом редакции VB.KG сообщили в суде.

Напомним, 43-летний прокурор Баткенской области Анарбай Мамажакыпов 18 ноября был найден мёртвым. Около 10 часов вечера в Баткене нашли машину Анарбая Мамажакыпова, салон которой был испачкан кровью. Утром нашли тело самого главы областной прокуратуры. По подозрению в убийстве задержан глава УКС Баткена Мелис Калыков. Возбуждено уголовное дело по статье 97 ("убийство") Уголовного кодекса КР.


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URL: https://www.vb.kg/374967
Теги:
Баткенская область, Генеральная прокуратура, охота, суд, убийство
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