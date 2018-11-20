Калыкова, подозреваемого в убийстве прокурора, арестовали на 2 месяца

Бывший начальник Управления капитального строительства Баткенской области Мелис Калыков, подозреваемый в убийстве прокурора Анарбая Мамажакыпова, заключен под стражу на два месяца. Такое решение принял Кадамжайский районный суд. Об этом редакции VB.KG сообщили в суде.

Напомним, 43-летний прокурор Баткенской области Анарбай Мамажакыпов 18 ноября был найден мёртвым. Около 10 часов вечера в Баткене нашли машину Анарбая Мамажакыпова, салон которой был испачкан кровью. Утром нашли тело самого главы областной прокуратуры. По подозрению в убийстве задержан глава УКС Баткена Мелис Калыков. Возбуждено уголовное дело по статье 97 ("убийство") Уголовного кодекса КР.