Самый честный! Таксист из Кыргызстана стал звездой интернета

Вирусную популярность в Facebook набрала история мигранта из Кыргызстана, который 8 часов простоял под окнами пассажирки, забывшей кошелек в машине, пишет "Российская газета".

Аудитория узнала об этом из поста москвички Варвары Борцовой в Facebook. Девушка прилетела в Москву около 5 часов утра и поймала такси. За рулем был мигрант из Кыргызстана. Он довольно быстро довез пассажирку, и она отправилась домой спать. Проснувшись около 13 часов, она поняла, что оставила в такси кошелек, банковские карты и документы. Попробовала найти шофера через техподдержку - не получилось. И вдруг отец Варвары заметил под окнами припаркованное такси. Это была та самая машина, на которой под утро приехала девушка.

Оказалось, что таксист тоже пытался с ней связаться и тоже безрезультатно. Поэтому он 8 часов ждал свою пассажирку под окнами. При встрече и водитель, и Варвара обнялись и расплакались. Москвичка наградила водителя и решила обязательно в ближайшее время съездить в Кыргызстан на родину самого честного таксиста.