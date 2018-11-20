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Самый честный! Таксист из Кыргызстана стал звездой интернета

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- ВБ
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Вирусную популярность в Facebook набрала история мигранта из Кыргызстана, который 8 часов простоял под окнами пассажирки, забывшей кошелек в машине, пишет "Российская газета".

Аудитория узнала об этом из поста москвички Варвары Борцовой в Facebook. Девушка прилетела в Москву около 5 часов утра и поймала такси. За рулем был мигрант из Кыргызстана. Он довольно быстро довез пассажирку, и она отправилась домой спать. Проснувшись около 13 часов, она поняла, что оставила в такси кошелек, банковские карты и документы. Попробовала найти шофера через техподдержку - не получилось. И вдруг отец Варвары заметил под окнами припаркованное такси. Это была та самая машина, на которой под утро приехала девушка.

Оказалось, что таксист тоже пытался с ней связаться и тоже безрезультатно. Поэтому он 8 часов ждал свою пассажирку под окнами. При встрече и водитель, и Варвара обнялись и расплакались. Москвичка наградила водителя и решила обязательно в ближайшее время съездить в Кыргызстан на родину самого честного таксиста.


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URL: https://www.vb.kg/374969
Теги:
Facebook, Интернет, Россия, трудовая миграция, Кыргызстан
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