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На врача "Cкорой" напал муж пациентки. А потом обвинил его же в побоях

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- Екатерина Улитина
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На фельдшера бишкекской "Cкорой" помощи в ночь с 19 на 20 ноября напал муж пациентки. У врача порвана служебная куртка, синяки на руках, но нападавший пытается доказать, что именно он является потерпевшим. Он написал заявление в милицию о том, что якобы медик спровоцировал его, а потом и вовсе набросился с кулаками. Подробности VB.KG рассказал Главный врач Бишкекской станции скорой медицинской помощи Искендер Шаяхметов.

По словам медика, инцидент произошел в доме жителей новостройки Калыс-Ордо. Врачи приехали через 48 минут после вызова. Правда, пациентка с температурой 37,5 и болью в горле в срочной помощи не нуждалась. У нее даже был рецепт от врача поликлиники на лекарства, но по каким-то причинам она их не купила.

- Когда наш фельдшер уже уезжал, проснулся муж пациентки. Он был в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно и ругался из-за того, что врачи опоздали и якобы не лечат его жену, - рассказал Шаяхметов.

Сотрудники милиции, приехавшие на вызов врачей, отвезли бишкекчанина, врача и водителя "Скорой", который тоже вмешался в конфликт, чтобы защитить врача, в наркологию.

- Экспертиза подтвердила, что наши сотрудники были трезвыми, а вот нападавший мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Тем не менее он написал заявлению в милицию о побоях, - продолжил Искендер Шаяхметов.

Врачи также написали заявление в милицию. Однако, по словам главврача "Скорой", сотрудники милиции встали на сторону нетрезвого мужчины.

- Нам позвонила капитан милиции Жылгычыева и отчитала за то, что якобы мы сами провоцируем людей, поздно приезжая на вызовы, ведем себя вызывающе и хамим пациентам. Такая реакция правоохранительных органов меня удивила и возмутила. Человека, на которого напали во время исполнения должностных обязанностей, пытаются сделать виноватым, - заключил Искендер Шаяхметов.

Он отметил, что надеется на справедливое расследование. В ГУВД Бишкека пока не комментируют этот инцидент.


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URL: https://www.vb.kg/374970
Теги:
ГУВД, скорая помощь, нападение, Бишкек, Кыргызстан, медицина, врачи
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