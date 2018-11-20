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Жээнбеков: Политэлита Кыргызстана должна учиться уважать друг друга

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- ВБ
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"Политическая элита Кыргызстана должна учиться уважать друг друга, прислушиваться к другим мнениям. Если смогут конструктивно сотрудничать, то в стране установится мир, единство и развитие", - подчеркнул Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 20 ноября, во время встречи с экс-спикерами Жогорку Кенеша и экс-премьер-министрами Кыргызской Республики.

"Главная цель сегодняшней встречи - на одной площадке обсудить вопросы развития страны", - отметил Президент.

Он подчеркнул, что в будущем ожидается много вызовов во внешней и внутренней политике, состоится по этому поводу обмен мнениями.

"Вы непосредственно принимали участие в судьбоносные для страны времена в принятии важнейших решений. Находились в гуще политических событий. Имеете богатый опыт во многих сферах. Этот богатый ресурс не должен оставаться не востребованным".

Как подчеркнул Глава государства, прошлое, нынешнее и будущее государства - это взаимосвязанные с друг другом понятия. Все вместе ответственны за прошлое и будущее страны.

"Государства, где его элита могла прийти к единому мнению по развитию страны, всегда добивались успехов. И они спорили, критиковали друг друга. Но когда дело доходило до основного направления, все они приходили к единому мнению. Политическая элита Кыргызстана должна учиться уважать друг друга, прислушиваться к другим мнениям. Если смогут конструктивно сотрудничать, то в стране установится мир, единство и развитие. Сейчас в Кыргызстане много вопросов и проблем, которые нужно решать с участием всех общественно-политических сил страны. Я уверен, что Вы сможете стать этой объединяющой силой страны", - подчеркнул Президент Сооронбай Жээнбеков.

Он отметил, что готов поддержать диалог и продвигать сотрудничество между гражданским обществом, политическими силами и органами государственного управления, выслушать критику без дешевого пиара и бессмысленных скандалов.

Далее выступают экс-спикеры и экс-премьер-министры.


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URL: https://www.vb.kg/374973
Теги:
парламент, правительство, президент, спикер, Кыргызстан, политика, Жогорку Кенеш, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
Мика Мамаев
20.11.2018, 13:15
Карма: +97
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 145
Минусов: 48
Комментариев: 139

Полит элита ))))).....

Ассоциация : гиена,стая ,люди без чести,гордости,подлость,двуличие,трусость,шакалы(стая),вредная саранча,человек с очень низким уровнем мышления и ответственностью,эгоист,быдло,скорпион который жалит сам себя ,,,

но мы культурно называем - политэлита)))

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Жалоба модератору
Kenjetaev11
20.11.2018, 14:00
Карма: +7
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 13
Минусов: 6
Комментариев: 7

скажу вам короче, эта вся байда была организована, чтоб Сокешку нашего никто не мочил, чтобы ему помогали, а он за это каждому даст то, что они захотят и как договорятся. Тут смысл собрания в том, чтобы показать стране, что он всех соединил. А самый главный вопрос этого собрания заключается в том, чтобы всем вместе добить Атамбаева. Вот и все. 

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