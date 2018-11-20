Жээнбеков: Политэлита Кыргызстана должна учиться уважать друг друга

"Политическая элита Кыргызстана должна учиться уважать друг друга, прислушиваться к другим мнениям. Если смогут конструктивно сотрудничать, то в стране установится мир, единство и развитие", - подчеркнул Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 20 ноября, во время встречи с экс-спикерами Жогорку Кенеша и экс-премьер-министрами Кыргызской Республики.

"Главная цель сегодняшней встречи - на одной площадке обсудить вопросы развития страны", - отметил Президент.

Он подчеркнул, что в будущем ожидается много вызовов во внешней и внутренней политике, состоится по этому поводу обмен мнениями.

"Вы непосредственно принимали участие в судьбоносные для страны времена в принятии важнейших решений. Находились в гуще политических событий. Имеете богатый опыт во многих сферах. Этот богатый ресурс не должен оставаться не востребованным".

Как подчеркнул Глава государства, прошлое, нынешнее и будущее государства - это взаимосвязанные с друг другом понятия. Все вместе ответственны за прошлое и будущее страны.

"Государства, где его элита могла прийти к единому мнению по развитию страны, всегда добивались успехов. И они спорили, критиковали друг друга. Но когда дело доходило до основного направления, все они приходили к единому мнению. Политическая элита Кыргызстана должна учиться уважать друг друга, прислушиваться к другим мнениям. Если смогут конструктивно сотрудничать, то в стране установится мир, единство и развитие. Сейчас в Кыргызстане много вопросов и проблем, которые нужно решать с участием всех общественно-политических сил страны. Я уверен, что Вы сможете стать этой объединяющой силой страны", - подчеркнул Президент Сооронбай Жээнбеков.

Он отметил, что готов поддержать диалог и продвигать сотрудничество между гражданским обществом, политическими силами и органами государственного управления, выслушать критику без дешевого пиара и бессмысленных скандалов.

Далее выступают экс-спикеры и экс-премьер-министры.