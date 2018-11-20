4G LTE от MegaCom запущен еще в 25 сёлах

Учитывая рост активных пользователей мобильного интернета среди своих абонентов, компания MegaCom продолжает технические работы по расширению покрытия 4G на всей территории страны.

Благодаря запуску новых базовых станций теперь воспользоваться возможностями сети четвертого поколения могут жители 25-ти сёл:

в Чуйской области: Заречное, Красная Речка, Нижнечуйское, Степное; в Джалал-Абадской области: Апыртан и Джон-Арык; в Таласской области: Ак-Башат, Кара-Сай, Куру-Маймак, Кум-Арык, Баласары, Покровка, Чон-Капка, Кара-Буура, Чон-Кара-Буура, Кайнар и пгт Маймак; в Баткенской области: Джал, Кичи-Айдаркан, Шак-Шак, Эшме, Чимген, Тайлан, в пгт Айдаркен и городе Исфана.

Специалистами компании также проделаны работы по оптимизации уже установленных базовых станций стандарта 4G. Так, жители и гости городов Бишкек, Каракол, Кара-Балта, Кант, Талас и Кара-Суу, а также порядка 30-ти сёл Чуйской, Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областей могут отметить значительное улучшение уровня сигнала. Помимо этого, увеличена пропускная способность имеющихся станций 2G и 3G в ряде сёл Таласской, Иссык-Кульской, Нарынской, Чуйской и Баткенской областей.

Чтобы начать пользоваться скоростным интернетом, необходимо убедиться, что SIM-карта и мобильное устройство поддерживают сеть 4G LTE. Для этого следует набрать на телефоне бесплатную команду *460. Если потребуется замена прежней SIM-карты на новую с поддержкой 4G, это можно сделать бесплатно в ближайшем Центре продаж и обслуживания или [url-https://www.megacom.kg/pages/firmennye-salony-megacom]Фирменном салоне[/url] компании. Здесь же специалисты помогут подобрать тариф или опцию для комфортной работы в сети.

Ознакомьтесь с подробной картой покрытия сети на официальном сайте MegaCom.