В Бишкеке частные бани проверяют на предмет загрязнения экологии

В Октябрьском районе по инициативе муниципальной администрации проведены рейдовые мероприятия по проверки деятельности частных бань на предмет загрязнения экологии.

Данное мероприятие проводилось совместно с представителями санитарно-экологической инспекции, пожарно-спасательной части № 7, муниципального территориального управления № 6.

По итогам рейдового мероприятия были выявлены факты отапливания бань отходами швейной продукции. По фактам нарушений составлены протоколы об административном правонарушении.

В данном направлении работа будет продолжена.

Дорогие горожане! Мэрия Бишкека убедительно просит вас не сжигать производственный мусор и другие запрещенные предметы. Также предупреждаем, что за нарушение Кодекса об административной ответственности предусмотрено наложение административного штрафа, сообщает пресс-служба мэрии.