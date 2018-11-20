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В Бишкеке частные бани проверяют на предмет загрязнения экологии

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- ВБ
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В Октябрьском районе по инициативе муниципальной администрации проведены рейдовые мероприятия по проверки деятельности частных бань на предмет загрязнения экологии.

Данное мероприятие проводилось совместно с представителями санитарно-экологической инспекции, пожарно-спасательной части № 7, муниципального территориального управления № 6.

По итогам рейдового мероприятия были выявлены факты отапливания бань отходами швейной продукции. По фактам нарушений составлены протоколы об административном правонарушении.

В данном направлении работа будет продолжена.

Дорогие горожане! Мэрия Бишкека убедительно просит вас не сжигать производственный мусор и другие запрещенные предметы. Также предупреждаем, что за нарушение Кодекса об административной ответственности предусмотрено наложение административного штрафа, сообщает пресс-служба мэрии.


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URL: https://www.vb.kg/374975
Теги:
нарушения, Октябрьский район, рейд, экология, Бишкек
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Комментарии
Валентин Крамаренко
20.11.2018, 15:06
Карма: +9
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 14
Минусов: 5
Комментариев: 12

А какие предметы запрещённые и какая статья Кодекса предусматривает административное взыскание за сжигание этих самых запрещённых предметов?

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