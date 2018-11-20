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Сотрудники "Тазалыка" второй день вывозят мусор из квартиры бишкекчанки

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- ВБ
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Пресс-секретарь МП "Тазалык" Жибек Каракеева рассказала, что происходит с квартирой пожилой бишкекчанки, в которой сотрудники "Бишкектеплосети" обнаружили завалы мусора.

По словам заместителя начальника МТУ 8 Клары Курулушевны:

"От социальной помощи жительница напрочь отказывается. Предлагали в санаторий, в дом престарелых, жительница против. Хочет, чтобы оформили субсидии на ее собственную трехкомнатную квартиру в 7 микрорайоне, которая также до потолка заполнена мусором. Однокомнатная квартира, из которой сейчас вывозят мусор, принадлежит ее сестре. Жители жаловались с 2015-го года, не могли до неё достучаться, она постоянно скрывалась, когда несколько раз удавалось ее найти, обещала прибрать в квартире за 3 дня, ей дали неделю, но затем она снова скрылась.

В воскресенье вечером (18 ноября) хозяин первого этажа обратился в МТУ 8 и сообщил, что произошёл разрыв трубы и вода начала стекать на нижние этажи. "Бишкектеплосеть", выехав на место, были вынуждены временно отключить отопление в доме. Сразу устранить аварию не удалось, так как проход к батареям полностью закрыт мусором. Сотрудники МП "Тазалык" второй день подряд продолжают вывозить мусор, на данный момент доступ к батареям закрыт. Работы ведутся непрерывно. Понадобится около 10 рейсов.

По словам бабушки, у неё нет родственников кроме сестры, которая находится в Казахстане. Контактные данные сестры давать напрочь отказывается.

По закону насильно лечить человека нельзя, должны обратиться родственники. Либо соседи должны подать в суд".


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URL: https://www.vb.kg/374983
Теги:
Бишкектеплосеть, мэрия, Тазалык, мусор, ремонт, Бишкек
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