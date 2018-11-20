Гражданин Кыргызстана пытался выехать в Россию по чужому паспорту

Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что 20 ноября 2018 г. в пункте пропуска "Ак-Тилек-автодорожный" пограничники задержали гражданина Кыргызстана с чужим паспортом.

При прохождении пограничного контроля молодой человек предъявил паспорт (ID-card) гражданина Кыргызской Республики на имя Е.А.уулу, 1993 г.р.

Однако в ходе проверки выявилось, что ID-card не принадлежит предъявителю. Более того, пограничный наряд обнаружил у задержанного принадлежащий ему общегражданский (заграничный) паспорт Кыргызской Республики, в котором были выявлены признаки частичной подделки документа.

Во время опроса задержанный признался в том, что использовал чужой паспорт для выезда в Россию через Казахстан, так как на него наложен запрет на въезд в РФ в связи с нарушением российского миграционного законодательства

После оформления соответствующих документов задержанный был передан сотрудникам территориального подразделения МВД КР.