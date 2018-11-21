Патрульная милиция - быть или не быть? Вопрос стоит опять

В патрульную милицию планируется набрать 800 сотрудников, большинство из них будут передвигаться по городу на авто. Об этом 20 ноября в ходе выездного заседания парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции сообщил начальник ГУОБДД Канат Джумагазиев.

- Авто патруль, это 200 машин и 400 сотрудников, разделим по квадратам 6-8 км. Так что если поступит вызов по 102, то они смогут подъехать к месту преступления в течении 3-5 минут. За пешими патрульными квадраты в 1-1,5 км. Легким бегом они прибудут в указанное место также за 3-5 минут. Патрульная милиция будет наделена правом останавливать нарушителей и фиксировать нарушение, не только ПДД, - отметил Джумагазиев.

Депутат Жогорку Кенеша Жаныбек Бакчиев считает, что оставлять человеческий фактор при условии, что будет внедрен проект "Безопасный город" нецелесообразно.

- Координация патрульной милиции и фото-видео фиксаторов не согласована. Не готова нормативно-правовая база. Мы уже признавали проект по созданию Патрульной милиции неудачным, он не состоялся раньше. Так почему он должен состояться теперь? Где гарантия, что в 2019 году вновь не получим негативный эффект? Техника будет стоять на 38 перекрестках Бишкека, а по всей остальной части будут ездить и собирать штрафы ваши сотрудники. Знаете, как люди говорят, с 1 сотрудником ГАИ можно легко договориться, а с тремя, и когда двое с автоматом, там ставки другие, - высказался парламентарий.

Отметим, согласно планам, новое подразделение патрульной милиции будет создано в результате слияния подразделений ГУОБДД и патрульно-постовой службы. Пилотный проект обещают реализовать в Бишкеке в 2019–2020 годы, а позже реформу проведут по всей стране.