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Патрульная милиция - быть или не быть? Вопрос стоит опять

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- Оксана Гут
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В патрульную милицию планируется набрать 800 сотрудников, большинство из них будут передвигаться по городу на авто. Об этом 20 ноября в ходе выездного заседания парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции сообщил начальник ГУОБДД Канат Джумагазиев.

- Авто патруль, это 200 машин и 400 сотрудников, разделим по квадратам 6-8 км. Так что если поступит вызов по 102, то они смогут подъехать к месту преступления в течении 3-5 минут. За пешими патрульными квадраты в 1-1,5 км. Легким бегом они прибудут в указанное место также за 3-5 минут. Патрульная милиция будет наделена правом останавливать нарушителей и фиксировать нарушение, не только ПДД, - отметил Джумагазиев.

Депутат Жогорку Кенеша Жаныбек Бакчиев считает, что оставлять человеческий фактор при условии, что будет внедрен проект "Безопасный город" нецелесообразно.

- Координация патрульной милиции и фото-видео фиксаторов не согласована. Не готова нормативно-правовая база. Мы уже признавали проект по созданию Патрульной милиции неудачным, он не состоялся раньше. Так почему он должен состояться теперь? Где гарантия, что в 2019 году вновь не получим негативный эффект? Техника будет стоять на 38 перекрестках Бишкека, а по всей остальной части будут ездить и собирать штрафы ваши сотрудники. Знаете, как люди говорят, с 1 сотрудником ГАИ можно легко договориться, а с тремя, и когда двое с автоматом, там ставки другие, - высказался парламентарий.

Отметим, согласно планам, новое подразделение патрульной милиции будет создано в результате слияния подразделений ГУОБДД и патрульно-постовой службы. Пилотный проект обещают реализовать в Бишкеке в 2019–2020 годы, а позже реформу проведут по всей стране.


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URL: https://www.vb.kg/374990
Теги:
ДТП, нарушения, ПДД, реформы, штраф, Бишкек, Патрульная милиция, Безопасный город, ГУОБДД
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Комментарии
Месний .
21.11.2018, 11:07
Карма: +40
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 45
Минусов: 5
Комментариев: 37

Прямо как новость из прошлого. Они же уже объединили гаишников с ППСсниками и ничего хорошего из этого не вышло. Бегать они будут, ага.  Кто-нибудь хоть раз в жизни видел нашего бегущего мента? 800 сотрудников они наберут. А где они их возьмут?  Выпускники ВУЗов которые действительно учились, туда никогда не пойдут, потому что зарплата низкая и должность позорная (репутацию ГАИ опускали целых 25 лет). Так что туда пойдут работать в лучшем случае выпускники балбесы, которые учились за взятки. А скорее всего просто наберут тех же самых гаишников. И естественно ничего не изменится. Как говорится "рыба гниет с головы". И чтобы там что-то изменить нужно сначала сменить начальство, вся коррупция начинается с них.

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ABC ABC
21.11.2018, 11:18
Карма: +43
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 54
Минусов: 11
Комментариев: 53

Пусть лучше вернуть проверенную ,отработанную десятилетиями систему ППС и ГАИ ! У каждого свои задачи и пусть выполняют. Помните ,раньше патруль ППС ходил по всем закоулкам и дворам,а на машине они только по дороге ездить будут !

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Мика Мамаев
21.11.2018, 12:29
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Это уже делали),было уже...провалили... Наверн деньги немалые раз снова пытаются внести провальные задумки)

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