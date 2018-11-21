В КР прибыли аналитики рейтингового агентства Moody"s Investors Service

20 ноября 2018 года состоялся визит аналитиков рейтингового агентства Moody"s Investors Service для ежегодной оценки рейтинга Кыргызской Республики. В ходе визита аналитиками также будут проведены встречи с министерствами и ведомствами страны, а также с международными финансовыми институтами и представительствами зарубежных стран в КР.

Состоялась с участием заместителя министра Эльдара Абакиров, на которой он поблагодарил аналитиков за проделанную работу, информировал о политической ситуации, ознакомил с изменениями социально-экономической ситуацией в стране и о проведенных реформах.

Наряду с этим, Э.Абакиров отметил, что весной текущего года был утвержден новый состав Правительства КР с новой Программой Правительства "Единство. Доверие. Созидание". В данной Программе приоритетное значение будет отдаваться региональному развитию, сельскому хозяйству, реформированию энергетической системы, социальному развитию и внедрению передовых цифровых технологий в работе государственных органов страны.

Также отмечено, что с начала 2018 года экономика Кыргызской Республики продолжает демонстрировать положительную динамику экономического роста, который продиктован отчасти эффектом низкой базы соответствующего периода прошлого года.

Сотрудникам рейтингового агентства представлена информация по основным макроэкономическим показателям, структурным реформам в вопросах приватизации и управления государственной собственности, данным по торгово-экономическим взаимоотношениям за 9 месяцев 2018 года.

Кроме того, Министерство проинформировало о проведенных реформах по улучшению инвестиционного климата страны и шагам для улучшения позиции Кыргызстана в рейтинге "Doing Business" в 2018 году. Согласно последнего отчета рейтинга "Doing Business", Кыргызская Республика улучшила свои позиции на 7 пунктов (с 77 на 70 место), в том числе по критерию "Разрешение неплатежеспособности" на 37 позиций, поднявшись с 119 места на 82.

В заключение замминистра Э. Абакиров выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество и на объективное наблюдение рейтинга страны со стороны рейтингового агентства Moody"s Investors Service.

Справочно:

В марте 2015 года Министерством экономики КР было подписано Соглашение с рейтинговым агентством Moody"s Investors Service.

В 2015, 2016, 2017 году Кыргызской Республики официально присваивался рейтинг "В2" с прогнозом "Стабильный"

Оценка кредитоспособности страны проводится по четырем направлениям: Экономическая устойчивость, Институциональная устойчивость, Фискальная устойчивость и Политическая устойчивость.