Бишкек ненавидящий - люди против собак, против человечности. Фото, 18+

Бишкек, к сожалению, уже давно разделился на три лагеря - те, кто буквально требуют отстрела бродячих животных, те, кто их жалеет и подкармливает, и те, кто призывает к гуманному регулированию популяции, против отстрела, но и против "подкормки". Собственно, только третьи и спасают животных, попавших в беду.

Все - против всех. И так будет продолжаться еще долго, пока власти города не займут какую-то внятную позицию. Пока же просто хотим вам показать одну "зарисовку" - как в столице Кыргызстана расправляются с бродячими животными.

Сообщение и фото Фонда помощи животным "Добрые руки", Facebook.

"Вчера утром позвонил молодой человек и рассказал, что на улице он увидел собаку, всю в крови и прислал фото. Выехала на место - Гоголя-Бокомбаева. Когда приехала и увидела собаку, сразу поняла, что собака попала под отстрел. Правое плечо, грудь - все в ранах от дроби. Попросила приехать на помощь волонтера фонда. Ольга приехала, и мы смогли собаку обездвижить и положить в машину. Повезли в ветклинику к ветврачу Гаухар. Большое спасибо, нас сразу приняли.

Осмотр показал, что это кобель, молодой, правая лапа сильно повреждена. Кость плеча сломана, в лапе нет чувствительности, возможно поврежден плечевой нерв. Точно определить это невозможно, даже во время операции его можно не увидеть. Будет лапа функционировать или нет, или ее все-таки придется удалять, покажет только время. Собаку обезболили, отработали раны, сделали капельницы. Потом повезла на рентген в ветклинику Томас. Сделали два снимка. Плечевая кость раздроблена на осколки. Огромное количество дроби, мы насчитали больше 50.

Два дня капельницы, обработка ран.

На пятницу Гаухар назначила операцию.

Остесинтез плечевой кости и, по возможности, удалить дробь.

Собака очень проблемная, ведет себя агрессивно, возможно, из-за боли. Не знаю, как буду с ней справляться, возить в ветклинику на лечение.

Стоимость операции и лечения пока не обсуждали. Затраты за вчерашний день: рентген 1200

Передержка 2000.

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Или позвоните 0709784537 приеду в удобное для Вас время и место. Или деньги можно занести к ветврачу Гаухар на собаку с дробью".

К слову, ранее на аккаунте фонда появились скрины переписки из чата одного из домов Бишкека. Там жильцы обсуждали, когда же перестреляют бродячих собак, и почему этого не сделано до сих пор...