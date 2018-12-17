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Олег Панкратов обсудил с субъектами СЭЗ "Бишкек" вопросы налогообложения

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- Екатерина Улитина
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Сегодня, 17 декабря, состоялась встреча министра экономики Кыргызской Республики Олега Панкратова с субъектами Свободной экономической зоны "Бишкек".

На встрече с предпринимателями поднимались проблемные вопросы их деятельности. В частности обсуждался вопрос о таможенных пошлинах, деятельности гендирекции СЭЗ "Бишкек", а также о налогообложении субъектов, сообщает пресс-служба ведомства.

Встреча прошла в конструктивной атмосфере, и по многим вопросам был достигнут консенсус. Стороны также договорились о дальнейшем сотрудничестве.

Напомним, кстати, что в Кыргызстане есть бизнесмены, которым государство позволило не платить налоги. К примеру, в Свободной экономической зоне Бишкека есть компании, которые не оплачивают НДС. С 1 января 2019 года льготы заканчиваются, и они должны либо начать производить товары только на экспорт, либо наравне с обычными предприятиями оплачивать налоги.

В Министерстве экономики VB.KG рассказали, что речь идет всего о 17 компаниях, зарегистрированных в КР до 1998 года и поставляющих товары на местный рынок. В 2000 году им дали льготный период, чтобы они переориентировались на внешний рынок или подготовились к оплате налогов на полную ставку. С тех пор прошло 18 лет, а компании до сих пор пользуются льготами и не платят налоги.

- Эти бизнесмены все эти годы работали в очень комфортных условиях, намного более выгодных, чем другие предприниматели Кыргызстана. Эта ситуация позволяла им получать довольно неплохую прибыль, и, естественно, теперь так просто они не хотят расставаться с льготами и разными способами стараются воздействовать на депутатов и органы власти, - прокомментировал VB.KG министр экономики Олег Панкратов.

Дело в том, что некоторые депутаты и руководство СЭЗ Бишкека лоббируют принятие изменений в закон, которые продлят льготный период еще на несколько лет.

- Я думаю, такой подход не совсем правильный. Основа успешной рыночной экономики – это конкуренция. Только равная конкуренция обеспечивает прогресс бизнесу. Если для одних мы создаем лучшие условия, то это негативно влияет на экономику в целом и на тот сектор, в котором работают эти предприятия, - продолжил Олег Михайлович.

Кроме того министр опасается, что льготы для предпринимателей позволяют сохранять "серые" схемы в бизнесе.

- Основной налог, который подвергается освобождению – это налог на добавленную стоимость. Добросовестному налогоплательщику удобнее покупать продукцию у поставщика, который оплачивает НДС, потому что эта сумма учитывается, и при уплате налогов оплачивается меньше ровно на ту сумму, которую взята к зачету. Если же он берет продукцию с СЭЗ, у компании, которая не платит НДС, он должен уплачивать налоги в полном объеме. Следовательно, добросовестные налогоплательщики, которые работают на внутреннем рынке, платят налоги за счет своих денег, и государство ничего не теряет, но высока вероятность, что часть товаров попадает к недобросовестным производителям, которые продают товары без учета, и следовательно, НДС не выплачивается ни при изготовлении продукции, ни при конечной реализации. Именно эта ситуация нас сильно напрягает, и мы надеемся, что завершение льготного периода, во-первых, положительно скажется на конкуренции, то есть неравная конкуренция уйдет с рынка, во-вторых, это повлияет на теневой рынок, когда продукция могла продаваться через неофициальных представителей, - объяснил Олег Панкратов.

Отметим, на территории СЭЗ работают около 300 компаний, те из них, кто отправляет свою продукцию на экспорт, по-прежнему будут получать льготы.


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URL: https://www.vb.kg/375002
Теги:
налоги, СЭЗ, Бишкек, Кыргызстан, экономика, Олег Панкратов
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