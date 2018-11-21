Мэр Бишкека предлагает приостановить выдачу земельных участков в аренду

Сегодня, 21 ноября, в мэрии продолжилась XX сессия Бишкекского городского кенеша. Депутаты заслушали информацию Управления земельных ресурсов.

По данным начальника УЗР Азизбека Алымкулова, дебиторская задолженность арендаторов земельных участков в столице составила более 1 млрд сомов.

Депутат от фракции "Республика – Ата-Журт" Гульнара Молдобаева возмутилась, что из-за неполноценной работы Управления бюджет столицы недополучил порядка 500 млн сомов, а это могло бы быть пять школ.

В свою очередь присутствующий на заседании мэр Бишкека Азиз Суракматов сообщил, что за три года муниципалитет отдал в аренду 84 гектара земли.

- Это было сделано непрозрачно, по некоторым фактам идут расследования. При выделении земельных участков по конкурсу много посредников. Один покупает, потом перепродает и так далее. Сейчас на очереди 20 новых участков. И мы уже знаем, кто победил в конкурсе на их приобретение. Как такое может быть? – возмутился градоначальник.

Он предложил депутатам приостановить выдачу земельных участков в аренду, в том числе на установку рекламных щитов. А за это время подготовить новое положение о проведении конкурса.

- Сейчас все готово для проведения конкурса по 20 земельным участкам и по 35-ти на рекламу. Идет давление. Участники ждут. А вы (депутаты – прим. ред.) потом сами будете спрашивать, почему железки ставим на проспекте Мира. Предлагаю переходить на аукционы, участки вынесем на интернет-порталы для открытости, - отметил Суракматов.

Депутаты не поддержали мэра, ссылаясь на то, что не стоит останавливать жизнедеятельность города. Предложение градоначальника БГК просто принял к сведению.