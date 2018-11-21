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Кыргызстан предложили переименовать в Киргизию

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- Виктория Григоренко
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Представители Курултая, который запланирован на 24 ноября, сегодня на пресс-конференции высказали идею о переименовании республики из Кыргызстана в Киргизию. Такое заявление сделал лидер партии "Аалам" Арсланбек Малиев.

Активист объяснил это тем, что окончание "стан" показывает нецивилизованность страны, так как имеет персидское происхождение.

"Как будет звучать Киргизия на государственном языке делегаты решат на курултае и дальнейшем референдуме", - отметили активисты.

Однако не исключили, что могут передать эту сложную работу парламентариям ЖК.


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URL: https://www.vb.kg/375004
Теги:
курултай, парламент, референдум, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Арсланбек Малиев
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Комментарии
Кыргыз
21.11.2018, 17:50

Оставьте страну в покое.

+1
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Жалоба модератору
Амаль
21.11.2018, 18:04

Может тогда сразу наш город переименуем в Манас....

Потому что некоторые парламентарии пока всё в городе не назовут Манасом не успокоятся....

-1
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Жалоба модератору
Кыргызстан
21.11.2018, 18:08

Вы меня уже з......ли !

0
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Жалоба модератору
Гражданин
21.11.2018, 18:19

Кучка бесполезных придумали идиотизм, мы кто вам Кыргызы или киргизы, если они киргизы то это не значит что они живут в киргизии, какое они имеют право менять название страны, кто они такие? Не чего заниматься популизмом, сидели и от безделья придумали еще один идиотизм. Почему у нас так много идиотов?

0
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Жалоба модератору
Мика Мамаев
21.11.2018, 18:33
Карма: +100
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 150
Минусов: 50
Комментариев: 143

),,делаем всё,кроме полезного,толкового для страны...

+1
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Жалоба модератору
Lele Kremer
21.11.2018, 18:36

Амаль

Может тогда сразу наш город переименуем в Манас....

Потому что некоторые парламентарии пока всё в городе не назовут Манасом не успокоятся....

 Во Фрунзе ....

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гр.КР
21.11.2018, 19:16

Кыргызстан самая удивительная страна в ЦА, что ни день обязательно увидишь или услышишь что-то удивительного. В общем скучать не дадут.

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Таке
21.11.2018, 19:22

Идиот.больше не чего сказать

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Чынара
21.11.2018, 19:48

Не хотим якобы персидский "стан" , но тем не менее перенимает арабскую одежду

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Бека
21.11.2018, 19:58

Серъёзно ?!?!?!? У нас экология в дерьме,у нас инфраструктура в дерьме,Бишкеке задыхается,вся страна в салафанах,повсюду слякотть . Им делать *****?!?!?!? На это потратят несколько миллионов долларов на перепись документов и т.д. Им ***** делать ****?!?!? Кыргызстан. ****** серьёзно звучит нециливизовано?!?!? Давайте уберём "кыргызский" менталитет который из нас и делают дикими. Нет ***** они хотят Киргизию сделать да и Кыргызстан приятнее звучит. Может блин депутатов и чиновников которых подезревали или подозревают в коррупции сжечь *******?!?! Это вам не кажется диким а это хочется сделать

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Marat Yunusov
21.11.2018, 20:04
Карма: -19
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 25
Минусов: 44
Комментариев: 32

Да... не ту страну прозвали Гондурасом

+1
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Жалоба модератору
Рик
21.11.2018, 20:08

В один день народ не вытерпет, всех этих дармоедов расстреляют, и снова посадит себе на шею таких же проходимцев!

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Жалоба модератору
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