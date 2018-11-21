Депутаты БГК присвоят себе звание "Почетный гражданин города Бишкек"

Не пойму,это мир сходит с ума? Или толко наши депы?,,совесть,скромность,патриотизм,здравый смысл- эти слова ещё есть в употреблении? Или я отстал от времени?
Сегодня, 21 ноября, на XX сессии Бишкекского городского кенеша депутаты запланировали присвоить "Почетный гражданин города Бишкек" за 2017-2018 гг. 14 гражданам. Среди них - трое нардепов.
1) Данилину Евгению Андреевичу - ветерану труда, заслуженному работнику сферы обслуживания населения КР, персональному пенсионеру, почетному ветерану г. Бишкек;
2) Мамырбаеву Асанбеку - заслуженному работнику промышленности КР, персональному пенсионеру, председателю суда аксакалов микрорайона №12;
3) Осмоналиеву Айбеку Шермамбетовичу – отличнику муниципальной службы, экс-председателю Бишкекского городского кенеша 2008 года;
4) Юсупову Насирдину Карбаевичу - заслуженному строителю КР, Ветерану труда, депутату легендарного парламента, генеральному директору ОсОО СМУ;
5) Джумаеву Амантуру Токтомбаевичу - кандидату медицинских наук, доценту, заместителю главного врача Национального центра охраны материнства и детства, заслуженному врачу КР;
6) Десятникову Павлу Николаевичу - депутату Бишкекского городского кенеша 3-х созывов;
7) Мамытову Бактыбеку Камчыбековичу - редактору, ведущему, диктору студии телеканала "Маданият-Тарых-Тил", заслуженному артисту Кыргызской Республики, отличнику культуры КР.
8) Рыскулову Рамису - народному поэту КР, переводчику, члену Союза художников СССР, заслуженному деятеля культуры КР;
9) Кацеву Александру Самуиловичу – профессору, заведующему кафедрой международной журналистики Кыргызско - Росийского Славянского университета им. Б. Н. Ельцина, отличнику народного образования;
10) Халматову Абдимиталипу Нышанбаевичу - доценту кафедры терапии № 2 КРСУ, врачу – кордиологу в МЦ "Юни Клиник", отличнику Министерства Здравоохранения КР;
11) Шаповаловой Татьяне Александровне - директору проектной группы ОАО "Бишкеккурулуш", общественному помощнику председателя Союза строителей КР;
12) Докенову Эрнису Шарапидиновичу - председателю Республиканского отраслевого объединения профсоюзов "Рабочий профессиональный союз железнодорожников", Почетному железнодорожнику КР, депутату Бишкекского городского кенеша 3-х созывов;
13) Шакирову Азизбеку Бакаевичу - мастеру спорта СССР по борьбе "Дзюдо" и "Самбо", заслуженному тренеру КР по борьбе "Самбо", советнику директора компании ОсОО СК "Кыргыз каганат" Ихлас;
14) Сагынову Таалайбеку Джолдошбековичу - директору филиала ФР "Институт Евразийских исследований", депутату Бишкекского городского кенеша 3-х созывов.
Звания удостаиваются отличившиеся граждане за большой вклад в экономическое и социально-культурное развитие города Бишкек, активную общественную и меценатскую деятельность. Их отбирали из 56 кандидатур.