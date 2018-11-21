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В Бишкеке задержаны воры-гастролеры из стран СНГ

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- ВБ
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С заявлением в милицию обратилась директор одного "ОсОО" о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые в ночь с 12 на 13 ноября 2018 года проникли в офис и оттуда похитили сейф, в котором находились денежные средства в сумме 472 тысячи сом и 1820 долларов США, а также документы и печати.

Данный факт был зарегистрирован в УВД Октябрьского района, и Следственной службой было возбуждено уголовное дело по статье 164 "Кража" УК КР.

Сотрудниками Службы криминальной милиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий в ночь с 17 на 18 ноября в одном из микрорайонов столицы при попытке к совершению аналогичного преступления на одну из микрокредитных компаний, оперативники Службы криминальной милиции УВД Октябрьского района задержали следующих лиц, четверо из которых оказались гражданами стран СНГ, а один гражданином Кыргызской Республики: М.Р., 1990 г.р. К.И.,1979 г.р., Н.Ф.,1964 г.р., Ш.И.,1989 И.А.,1982 г.р. В ходе досмотра автомашины подозреваемых лиц, были обнаружены и изъяты денежные средства, две монтировки, лом, газовый ключ, отвертки 4 шт., молоток, перчатки, маски, мобильные телефоны, аппарат, заглушающий сигнал мобильной связи, ружье неизвестной марки со стертыми номерами и патроны в количестве 31 штуки. Изъятое оружие направлено на баллистическую экспертизу.

Как показала экспертиза, патроны являются боевыми. Также при проведении дополнительных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что данная группа на протяжении месяца готовились к совершению ряда преступлений имущественного характера. И выслеживали добротные дома.

В отношении обвиняемых Октябрьским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца в СИЗО-1. Ведется следствие. Пресс-служба ГУВД г.Бишкек


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URL: https://www.vb.kg/375006
Теги:
ГУВД, МВД, СИЗО, кража, оружие, СНГ, уголовная ответственность, Бишкек, Кыргызстан, уголовное дело
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