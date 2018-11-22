Награждение победителей финального этапа акции "ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!"

Масштабная акция 2018 года "ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!", стартовавшая 20 апреля в сети АЗС "Газпромнефть" успешно завершилась. 16 ноября прошло финальное награждение в офисе компании.

На протяжении последних 6 месяцев тысячи автомобилистов заправлялись на АЗС "Газпромнефть" качественным топливом стандарта Евро-5 и боролись за подарки. Каждые 2 месяца в прямом эфире радиостанции Record независимая комиссия с помощью генератора случайных чисел определяла победителей. За это время успели разыграть два путешествия в любую точку мира, бытовую технику, спортивный инвентарь, полезные товары для автомобилистов и мн.др. В финальном этапе на кону был новый кроссовер Renault Kaptur 2018 года выпуска в эксклюзивном дизайне. Конкуренция была высока: главный приз и другие ценные подарки пытались выиграть более 296 тысяч автомобилистов.

Награждение победителей прошло в офисе "Газпром нефти Азии", ведущим церемонии стал популярный радиодиджей Эрик Молдалиев. Всех участников угостили фирменным кофе и выпечкой от Drive Cafe, а также показали "Путь топлива" в VR-формате.

Телевизоры, велосипеды, ноутбуки, топливные сертификаты и другие подарки нашли своих обладателей. Ну а владельцем новенького Renault Kaptur стала Алия Алмазова из Бишкека. Она зарегистрировала скретч-карты своего отца Алмаза Джээналиева, и ей улыбнулась удача. Папа Алии работает водителем маршрутного такси. На награждение Алия пришла вместе с ним. Ключи от призового автомобиля вручил Алишер Жолчуев, заместитель генерального директора "Газпром нефти Азии".

Алия Алмазова, победитель главного приза:

"Долго не могла поверить в выигрыш, решила еще раз пересмотреть эфир с розыгрыша на официальной странице компании в Instаgrаm. Действительно, не приснилось – я выиграла автомобиль! Но все-таки немного волновалась, что перепутала что-то. Только на награждении я окончательно все осознала, автомобиль – мой! Спасибо сети АЗС "Газпрмонефть", что провели акцию и розыгрыш честно. Желаю компании процветания и побольше счастливых и довольных клиентов".

Алишер Жолчуев, заместитель генерального директора "Газпром нефти Азии"

"Сегодня завершилась акция "ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!". Но впереди наших клиентов ждет еще больше интересных акций и предложений. Каждый день мы работаем, чтобы автовладельцы уезжали довольными с заправок "Газпромнефть".

Сеть АЗС "Газпромнефть" поздравляет победителей акции "ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!" и благодарит своих клиентов за участие!

Сеть АЗС "Газпромнефть" - мы делаем больше, для тех кто в пути.