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Депутат предложил запретить бензиновые и дизельные автобусы. Ходить пешком?

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- Екатерина Улитина
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В Кыргызстане предлагают ввести мораторий на использование автобусов с бензиновыми и дизельными двигателями. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Марлен Маматалиев.

- В связи со сложной экологической ситуации, все автобусы должны перейти на газовые и электродвигатели. На автобусы с бензиновым и дизельным двигателем нужно ввести мораторий, - предложил Маматалиев.

Кроме того нардеп предлагает освободить от налогов владельцев маршрутных такси, которые закупят в свой автомобильный парк более экологически безопасные машины.

- Я не говорю, что нужно немедленно заменить весь общественный транспорт, нужно продумать переходный период. Например, сначала ввести мораторий на ввоз автобусов с бензиновыми и дизельными двигателями, - считает Марлен Маматалиев.

Экологическая ситуация обеспокоила многих активистов и горожан, после распространения в социальных сетях фотографий зависшего над Бишкеком смога. Городские власти и общественные организации собрали круглый стол, на котором выяснилось, что муниципалитет уже объявил тендер на покупку автобусов, работающих на метане.


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URL: https://www.vb.kg/375018
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