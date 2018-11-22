На юге Кыргызстана действуют перевалочные точки афганского наркотрафика

В Афганистане боевые действия подошли близко к границам Узбекистана и Туркменистана, что значительно увеличило риски, связанные с терроризмом и наркоторговлей. Об этом уже отрыто пишут СМИ РУз.

По их информации, там террористами созданы тренировочные лагеря для боевиков и плантации опийного мака.

Основная цель боевиков - контроль над госграницей и создание бесперебойных каналов контрабанды наркотиков в страны СНГ, говорит редакции VB.KG эксперт Центра изучения современного Афганистана Никита Мендкович.

- Через Таджикистан в Кыргызстан проходит часть потоков наркотрафика из афганского Бадахшана и Кундуза. Перевалочные точки действуют в Ошской и Баткенской областях, например, в районе Кара-Суу. Наркобизнес находится под контролем местных криминальных группировок и экстремистских ячеек. Известны случаи, когда представители криминалитета с юга Кыргызстана специально выезжали в Афганистан, чтобы, участвуя в боях, познакомиться с полевыми командирами и наладить свой наркобизнес, - считает Мендкович.

По мнению российского эксперта, сращивание терроризма с наркобизнесом очень опасно, что видно на примере латиноамериканских наркокартелей, которые превратились в самостоятельные армии, оспаривающие государственную власть.

- Они создают уже подпольные империи на юге США. Однако проблема наркотрафика повышает недоверие партнеров к КР. А, значит, ситуация требует принципиальных решений по борьбе с наркотрафиком. Речь может идти об укреплении контроля на границах ЕАЭС, создании единой таможенной службы или хотя бы перекрестного допуска пограничников и таможенников союзных стран на внешние границы. Например, российских и белорусских представителей в Ошскую область, а кыргызстанских - на границу с Польшей. Все это могло бы усилить прозрачность процедур и контроль на границе, - уверен Мендкович.

Что касается Афганистана, то ухудшение ситуации в этой республике видно по отчетам, которые американские военные предоставляют конгрессу США.

- В 2015 году Кабул и его западные союзники контролировали 72 процента административных районов, а боевики - около 7 процентов. По последним данным, в 2017 году соотношение подконтрольных территорий составляло уже 57 процентов против 13. Под контроль боевиков Талибана и ИГИЛ перешли многие сельские районы в самых разных частях страны. Во многих местах зоны влияния боевиков примыкают к границе с Туркменистаном и Таджикистаном. При этом, почти в полтора раза за два года увеличилась зона "спорного контроля", в которой в разных пропорциях присутствуют и власть, и террористы. В 2017 эта площадь достигла 30 процентов территории Афганистана. По данным спецслужб, около 3,7 млн человек живут в районах, постоянно контролируемых боевикам. В этих местах радикалы устанавливают свои законы, назначают теневые органы власти, рекрутируют боевиков и даже собирают налоги, - подчеркивает Мендкович.

Поэтому сохраняется большой риск углубления военно-политического кризиса в Афганистане и втягивания в конфликт соседних государств, включая Россию и Китай, добавил эксперт.