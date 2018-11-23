На горных автодорогах Кыргызстана – опасность схода снежных лавин

В связи с изменением погодных условий и ожидаемой неустойчивой погодой, в горных районах Кыргызстана будет затруднено движение транспортных средств на автодорогах. Об этом сообщает МЧС.

"Так, опасность схода лавин, гололед и снежные заносы станут причиной ограничения движения на 121-138 километре автодороги Бишкек-Ош, 198-255 км трассы Ала-Бель, в ущелье Чычкан, с 68 по 99 километр дороги Ала-Бука-Каныш-Кыя, с 1 по 4 километр автодороги Красная Горка-Ак-Таш, с 65-90 км Мырза-Аке-Кара-Кулжа-Алайкуу", - поясняет ведомство.

В МЧС попросили водителей соблюдать дистанцию между автомашинами в 500 метров и не превышать установленный на этих участках скоростной режим.