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На горных автодорогах Кыргызстана – опасность схода снежных лавин

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- Виктория Григоренко
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В связи с изменением погодных условий и ожидаемой неустойчивой погодой, в горных районах Кыргызстана будет затруднено движение транспортных средств на автодорогах. Об этом сообщает МЧС.

"Так, опасность схода лавин, гололед и снежные заносы станут причиной ограничения движения на 121-138 километре автодороги Бишкек-Ош, 198-255 км трассы Ала-Бель, в ущелье Чычкан, с 68 по 99 километр дороги Ала-Бука-Каныш-Кыя, с 1 по 4 километр автодороги Красная Горка-Ак-Таш, с 65-90 км Мырза-Аке-Кара-Кулжа-Алайкуу", - поясняет ведомство.

В МЧС попросили водителей соблюдать дистанцию между автомашинами в 500 метров и не превышать установленный на этих участках скоростной режим.


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URL: https://www.vb.kg/375033
Теги:
лавина, ПДД, транспорт, штормовое предупреждение, Кыргызстан, МЧС
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