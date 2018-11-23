Против сотрудников "Бишкексвета" и мэрии Бишкека возбуждено уголовное дело

ГКНБ Кыргызской Республики в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт злоупотребления должностным положением ответственных лиц муниципального предприятия (МП) "Бишкексвет" и мэрии г.Бишкек.

Установлено, что в ноябре 2016 года должностные лица МП "Бишкексвет" и мэрии г.Бишкек, злоупотребляя должностным положением, вопреки интересам государства, грубо нарушая нормы Закона КР "О государственных закупках" без проведения надлежащего конкурса, предварительно определив победителя конкурса по праздничному оформлению г.Бишкек к Новому 2017 году, незаконно заключили договор с аффилированной фирмой ОсОО "GrandPRO" на сумму 16 млн 250 тыс. сом.

Кроме того, ОсОО "GrandPRO" были незаконно перечислены дополнительно денежные средства в размере 2 млн 19 тыс. сом за работу, выполненную сотрудниками МП "Бишкексвет".

Согласно актам выполненных работ, стоимость оборудования и расходных материалов по праздничному оформлению г.Бишкек составила 13 млн 258 тыс. 500 сом.

Однако по таможенным декларациям ОсОО "GrandPRO" их фактическая стоимость составила 7 млн 427 тыс. 900 сом, при этом сумма необоснованного завышения их стоимости составила 5 млн 830 тыс. 600 сом.

Таким образом, государству нанесен материальный ущерб в размере 7 млн 849 тыс. 600 сом.

16 ноября 2018 в отношении должностных лиц МП "Бишкексвет" и мэрии г.Бишкек прокуратурой г.Бишкек возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.1 ч.3 ст.304 ("Злоупотребление должностным положением") и пп.1,3 ч.2 ст. 306 ("Заключение контракта, осуществление государственной закупки вопреки интересам Кыргызской Республики") УК КР.