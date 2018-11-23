Погода
$ 69.83 - 69.93
€ 79.57 - 80.16

Против сотрудников "Бишкексвета" и мэрии Бишкека возбуждено уголовное дело

338  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ Кыргызской Республики в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт злоупотребления должностным положением ответственных лиц муниципального предприятия (МП) "Бишкексвет" и мэрии г.Бишкек.

Установлено, что в ноябре 2016 года должностные лица МП "Бишкексвет" и мэрии г.Бишкек, злоупотребляя должностным положением, вопреки интересам государства, грубо нарушая нормы Закона КР "О государственных закупках" без проведения надлежащего конкурса, предварительно определив победителя конкурса по праздничному оформлению г.Бишкек к Новому 2017 году, незаконно заключили договор с аффилированной фирмой ОсОО "GrandPRO" на сумму 16 млн 250 тыс. сом.

Кроме того, ОсОО "GrandPRO" были незаконно перечислены дополнительно денежные средства в размере 2 млн 19 тыс. сом за работу, выполненную сотрудниками МП "Бишкексвет".

Согласно актам выполненных работ, стоимость оборудования и расходных материалов по праздничному оформлению г.Бишкек составила 13 млн 258 тыс. 500 сом.

Однако по таможенным декларациям ОсОО "GrandPRO" их фактическая стоимость составила 7 млн 427 тыс. 900 сом, при этом сумма необоснованного завышения их стоимости составила 5 млн 830 тыс. 600 сом.

Таким образом, государству нанесен материальный ущерб в размере 7 млн 849 тыс. 600 сом.

16 ноября 2018 в отношении должностных лиц МП "Бишкексвет" и мэрии г.Бишкек прокуратурой г.Бишкек возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.1 ч.3 ст.304 ("Злоупотребление должностным положением") и пп.1,3 ч.2 ст. 306 ("Заключение контракта, осуществление государственной закупки вопреки интересам Кыргызской Республики") УК КР.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/375037
Теги:
Бишкексвет, ГКНБ, мэрия, прокуратура, злоупотребление, Бишкек, мэр, уголовное дело
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  