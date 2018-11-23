Несмотря на запрет, гражданка Кыргызстана пыталась вылететь в Турцию

Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что 22 ноября 2018 г. пограничники КПП "Манас - аэропорт" задержали гражданку Кыргызстана, пытавшуюся вылететь в Турцию по чужому паспорту.

При оформлении рейса Бишкек - Стамбул гражданка К.С., 1995 г.р. предъявила пограничникам общегражданский паспорт Кыргызской Республики на имя З.С., 1997 г.р.

Однако пограничный наряд выявил несоответствие внешности предъявительницы с фотографией в документе. Кроме того, при досмотре багажа девушки был обнаружен ее собственный паспорт (ID-card).

В ходе опроса задержанная призналась, что использовала паспорт сестры, так как за нарушение миграционного законодательства Турции ей запрещен въезд на территорию Турецкой Республики.

После оформления соответствующих документов задержанная была передана сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР.