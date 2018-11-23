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Портрет Бурулай появился на фасаде общежития в Бишкеке

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- ВБ
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Портрет трагически погибшей Бурулай появился на фасаде общежития Бишкекского медицинского колледжа по улице Логвиненко, 18. Об этом в Facebook рассказал представитель арт-группы DOXA Сергей Келлер.

"Мы думаем, что все знают трагическую судьбу этой прекрасной девушки.. Работа призвана обратить внимание общественности к проблеме гендерного насилия, в частности, насилия в отношении женщин и девочек и призывает общество к искоренению пагубной практики похищения женщин и девочек с целью вступления в брак.

Также работа даёт старт мероприятиям общенациональной кампании организованной общественным объединением "Центр помощи женщинам". Эта кампания проходит ежегодно в течении 16 дней с 25 ноября, в Международный день борьбы в отношении женщин, по 10 декабря, Международный день прав человека. К слову, эта работы также выполнена по инициативе данной организации. #art #streetart #doxa #mural".


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URL: https://www.vb.kg/375045
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Комментарии
Алик
23.11.2018, 14:35

Молодцы! Спасибо, Серега.

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