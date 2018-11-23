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Мэрия Бишкека объявила международный тендер на закуп 60 автобусов на газе

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- ВБ
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20 ноября Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие объявило международный тендер, в котором может принять участие заводы-производители и их дилеры. Вскрытие заявок запланировано на 11 декабря. А срок поставок – март 2019 года.На эти цели из городского бюджета предусмотрена сумма в размере 382 млн. 577 тысяч сомов.

Одним из условий на поставку городских пассажирских автобусов большого класса является то, что газовый двигатель будет по экологической норме не ниже класса ЕВРО-5, и должны быть места для установки валидаторов по проекту "Электронное билетирование".

Для поэтапной же замены микроавтобусов на городских маршрутах современными автобусами необходимо 800 автобусов большой и средней вместимости.

Сейчас ежедневно на линию для обслуживания десяти городских маршрутов выходят порядка 90 автобусов среднего класса 2008 года выпуска фирмы "Ясинь" (КНР), работающих на дизельном топливе и 10 автобусов большого класса фирмы "Кинг Лонг", поступивших в 2015 году по гранту КНР, работающих на компримированном природном газе (метан).

Газовые автобусы используют в качестве моторного топлива природный газ, и осуществляют заправку сжатым природном газом на АГНКС ОсОО "Газпром Кыргызстан" по тарифу 19,5 сомов за 1м3. Кроме, того в рамках государственно-частного партнерства на маршруте №35 на линию выходят 16 автобусов среднего класса ОсОО "Шыдыр Жол Кей Джи" также работающих на метане.

Опыт показал, что использование метана в качестве моторного топлива дает экономию по сравнению с дизельным топливом до 30% и существенно сокращает выбросы выхлопных газов, что дает положительный эффект на экологию города Бишкек.


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URL: https://www.vb.kg/375047
Теги:
бюджет, тендер, экология, Бишкек, Кыргызстан, мэр, общественный транспорт, Газпром, мэрия
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