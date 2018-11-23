"Бакай Банк" снизил процентные ставки на все виды кредитов

"Бакай Банк" снизил процентные ставки на коммерческие, потребительские и автокредиты с 22 ноября 2018 года на 6%.

На сегодняшний день ОАО "Бакай Банк" для поддержки малого и среднего бизнеса пересмотрел процентные ставки по кредитам в национальной валюте, идет работа по упрощению документов необходимых для получения кредита.

Средние процентные ставки по коммерческим кредитам в кыргызских сомах от 18 до 23%, в долларах США от 12-16%.

Кредиты выдаются на срок до пяти лет.

Новые процентные ставки на кредиты:

до 150 000 сомов - - 28%;

• свыше 150 001 сома - до 750 000 - 23%

• свыше 750 001 сома - до 1 500 000 - 22%

• свыше 1 500 000 сом до 5 000 000 сом - 21%

• свыше 5 000 001 сома - до 7 500 000 - 19%

• свыше 7 500 001 - 18%

"Как показывает практика, кредиты в национальной валюте более благоприятно влияют на сферу малого среднего бизнеса, и в свою очередь менее зависимы от внешних факторов, которые напрямую влияют на курс иностранной валюты", - отметил начальник отдела микрокредитования Санжар Иманкулов.

По его словам, "Бакай Банк" ведет активную работу по снижению процентных ставок по бизнес кредитам в национальной валюте. "Упростили требования к перечню документов для получения кредита, и на сегодняшний день, кредиты до 100 000 сом можно получить в течении одного дня под самый минимальный перечень документов: это только паспорт и справка о заработной плате", - сказал С.Иманкулов.

Цели кредитования:

• пополнение оборотного капитала (увеличение товарооборота);

• приобретение основных средств (оборудование, автомашины, недвижимость - для развития бизнеса);

• инвестиционные цели (строительство и ремонт коммерческой недвижимости);

• потребительские цели при наличии действующего бизнеса.

По каждому кредиту рассчитывается эффективная процентная ставка.

В "Бакай Банке" действуют несколько видов коммерческих кредитов: коммерческие, потребительские, кредиты под залог депозита, ипотека, банковские гарантии.

Со всеми видами кредитов ОАО "Бакай Банк" вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Головной офис ОАО "Бакай Банк": г. Бишкек, ул. Исанова, 77; тел.: 0312610061, с мобильного: 6111, WhatsApp +996554006111.

***

ОАО "Бакай Банк" 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 76 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.