"Бакай Банк" снизил процентные ставки на все виды кредитов

"Бакай Банк" снизил процентные ставки на коммерческие, потребительские и автокредиты с 22 ноября 2018 года на 6%.
На сегодняшний день ОАО "Бакай Банк" для поддержки малого и среднего бизнеса пересмотрел процентные ставки по кредитам в национальной валюте, идет работа по упрощению документов необходимых для получения кредита.
Средние процентные ставки по коммерческим кредитам в кыргызских сомах от 18 до 23%, в долларах США от 12-16%.
Кредиты выдаются на срок до пяти лет.
Новые процентные ставки на кредиты:
до 150 000 сомов - - 28%;
• свыше 150 001 сома - до 750 000 - 23%
• свыше 750 001 сома - до 1 500 000 - 22%
• свыше 1 500 000 сом до 5 000 000 сом - 21%
• свыше 5 000 001 сома - до 7 500 000 - 19%
• свыше 7 500 001 - 18%
"Как показывает практика, кредиты в национальной валюте более благоприятно влияют на сферу малого среднего бизнеса, и в свою очередь менее зависимы от внешних факторов, которые напрямую влияют на курс иностранной валюты", - отметил начальник отдела микрокредитования Санжар Иманкулов.
По его словам, "Бакай Банк" ведет активную работу по снижению процентных ставок по бизнес кредитам в национальной валюте. "Упростили требования к перечню документов для получения кредита, и на сегодняшний день, кредиты до 100 000 сом можно получить в течении одного дня под самый минимальный перечень документов: это только паспорт и справка о заработной плате", - сказал С.Иманкулов.
Цели кредитования:
• пополнение оборотного капитала (увеличение товарооборота);
• приобретение основных средств (оборудование, автомашины, недвижимость - для развития бизнеса);
• инвестиционные цели (строительство и ремонт коммерческой недвижимости);
• потребительские цели при наличии действующего бизнеса.
По каждому кредиту рассчитывается эффективная процентная ставка.
В "Бакай Банке" действуют несколько видов коммерческих кредитов: коммерческие, потребительские, кредиты под залог депозита, ипотека, банковские гарантии.
Со всеми видами кредитов ОАО "Бакай Банк" вы можете ознакомиться на нашем сайте.
Головной офис ОАО "Бакай Банк": г. Бишкек, ул. Исанова, 77; тел.: 0312610061, с мобильного: 6111, WhatsApp +996554006111.
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ОАО "Бакай Банк" 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 76 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.